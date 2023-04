Rahaf Harfoush, membră a echipelor de comunicare ale lui Barack Obama și Emmanuel Macron, vine pe 22 mai la Bucharest Tech Week

Celebrul antropolog digital Rahaf Harfoush, cel mai bine vândut autor care cercetează impactul tehnologiilor emergente asupra societății, va fi prezentă la cea de-a 7-a ediție a Bucharest Tech Week, în cadrul Innovation Summit, prima conferință de business care deschide săptămâna tehnologiei.

Activitatea lui Rahaf Harfoush are ca scop înțelegerea schimbărilor ascunse de comportament la care suntem supuși ca urmare a evoluției permanente a infrastructurilor digitale globale.

În sesiunea pe care o va susține în fața publicului prezent la Innovation Summit, în data de 22 mai, Thriving in Times of Disruptive Change, ea va aborda o temă de actualitate și anume obstacolele pe care le întâlnesc companiile în perioade de criză și despre cum se pot depăși acestea printr-un leadership de calitate.

Rahaf Harfoush este fondator și director executiv al Institutului de Cultură Digitală Red Thread, o rețea internațională formată din strategi, designeri, antropologi, cercetători, fotografi și producători, unde conduce o echipă de cercetători în explorarea implicațiilor primei culturi digitale globale asupra modului în care ne trăim viața.

Rahaf Harfoush predă la Școala de Management și Inovație a instituției de învățământ superior Science Politique din Paris.

De asemenea, ea este și un autor de succes. Până în prezent a scris trei cărți: prima ei carte, "Yes We Did: An Insider’s Look at How Social Media Built the Obama Brand" (O privire din interior asupra modului în care rețelele sociale au construit brandul Obama) prezintă experiențele ei din perioada în care a fost membră a echipei de digital media a lui Barack Obama, în timpul campaniei electorale din 2008 și prezintă efectul revoluționar al rețelelor de socializare asupra alegerilor. Este și coautoare a cărții The Decoded Company: Know Your Talent Better Than You Know your Customers, menționată ca bestseller în celebrele cotidiene americane New York Times și USA Today și pentru care a primit premiul Gold Axiom la categoria Cea mai bună carte de Business Technology. Cea de-a treia carte a ei, Hustle & Float: Reclaim Your Creativity in a World Obsessed with Work, a fost publicată în februarie 2019. Rahaf a fost și membră a comisiei președintelui Franței, Emmanuel Macron, desfășurându-și activitatea în jurul impactului tehnologiei asupra democrației.

Rahaf Harfoush a lucrat la celebra instituție Forumul Economic Mondial de la Geneva, ca director adjunct al programului Technology Pioneer. Pe parcursul acestei activități, ea a contribuit la identificarea unor startup-uri disruptive și inovatoare pe care le-a îndrumat în construirea unei strategii de business conforme cu vremurile și publicul țintit.

Prestigioasa activitate a lui Rahaf Harfoush a fost recunoscută prin numeroase distincții. Astfel, în 2018 a fost nominalizată drept unul dintre cei mai inovatori oameni din Franța de către renumita organizație care promovează inovația „Les Napoleons”. De asemenea, a fost numită Young Global Changer la Summit-ul G20 Think Tank și Young Global Shaper la World Economic Forum pentru leadership în cultură digitală și tehnologie. Festivalul literar Hay a desemnat-o gânditor de top al viitorului.

Rahaf sprijină organizațiile în navigarea în noua noastră realitate constant conectată pentru a-și consolida strategiile de inovare, managementul talentelor și previziunea, dar și pentru a se asigura că țin cont de tendințe și respectă bunele practici. Printre clienții săi se numără UNESCO, Estée Lauder, L’Oreal și mulți alții.

Mai multe informații despre RAHAF HARFOUSH:

https://www.linkedin.com/in/rahafharfoush/

https://rahafharfoush.com/

Bucharest Tech Week, festivalul care transformă în fiecare an Bucureștiul în capitala internațională a tehnologiei, revine între 22 și 28 mai la NORD Events Center by Globalworth și Romexpo, Pavilionul B1.

Evenimentul se desfășoară sub un nou concept, în care viitorul la care toți visăm, unul eficientizat prin digitalizare, intră în scenă acum. Astfel, cea de-a șaptea ediție a Bucharest Tech Week ne plasează între acum și viitor, între tehnologia și inovația prezentului și perspectivele conturate de concepte precum CleanTech (tehnologia verde), IoT (internetul lucrurilor), tehnologia wearable, Web3, AI sau Robotică.

Structura Bucharest Tech Week 2023 include:

• cinci summituri de business, care au loc între 22 și 26 mai, la NORD Events Center by Globalworth (Strada George Constantinescu 4B, București)

și

• Tech Expo, expoziția B2C dedicată soluțiilor IT&C și produselor de înaltă tehnologie, desfășurată între 26 și 28 mai, la Romexpo, Pavilion B1.

Business Summits 2023 - cele cinci conferințe, Innovation, HR Masters, Future Retail, Java și Software Architecture, acoperă o gamă largă de subiecte din tehnologie și asigură profesioniștilor un schimb pertinent de cunoștințe, expertiză, paneluri despre cele mai bune practici de dezvoltare a afacerilor, dar și povești personale a peste 30 de speakeri internaționali, cunoscuți specialiști, experți și inovatori, în domeniile în care activează.

Pe parcursul summiturilor, vor avea loc, în premieră, o serie de masterclass-uri, sesiuni tematice interactive, susținute de experți internaționali în diverse domenii de business, unde cei interesați pot obține aprofundarea și înțelegerea tehnologiei și a infrastructurii locale și internaționale.

Participarea la Business Summits se face pe baza unui bilet ce poate fi achiziționat direct de pe https://www.techweek.ro/business-summits. Până pe 9 mai, acesta are un preț special de 269 EUR.

Bucharest Tech Week dedică weekendul 26-28 mai celui mai mare eveniment tehnologic B2C din România, expoziția Tech Expo, care va avea loc la Romexpo, Pavilionul B1, unde cei pasionați de tehnologie pot vedea și interacționa cu produse, servicii IT&C, prezentate de importanți jucători din domeniu, locali și internaţionali.

Participarea la Tech Expo este GRATUITĂ pentru toate persoanele cu vârsta peste 18 ani, cu înscriere în prealabil pe https://www.techexpo.ro/.

Organizatorul Bucharest Tech Week este UNIVERSUM Expo.

Bucharest Tech Week 2023 este inspirat de Bosch.

Partenerii evenimentului sunt:

HR Masters Summit Partner: Undelucram.ro

Future Retail Partner: Mastercard

Software Architecture Partner: Luxoft

Innovation Networking Partner: Sodexo Benefits and Rewards Services Romania

HR Networking Partner: Up Romania

Sponsori: Google, LucaNet M247, N-able, Codezilla, LSEG (London Stock Exchange Group) Romania, HRmaster, Relex-re:inovate, E.ON

Experience Partner: IQOS

Parteneri media: KISS FM, VOYO, Cărturești, Business Review, Cariere, HR Manager, Phoenix Media, Agerpres, Asociația Română pentru Smart City, Psychologies, The Recursive, hotnews.ro, wall-street.ro, learningnetwork.ro, newsbucuresti.ro, iqads.ro, prwave.ro, start-up.ro, retail-fmcg.ro, marketingromania.ro, we-invent.ro, go4it.ro, devjobs.ro, descoperabucurestiul.eu, blogatu.ro, calendarevenimente.ro.

Pentru informații suplimentare, urmăriți platformele oficiale:

www.techweek.ro

https://www.instagram.com/techweekro/

https://www.linkedin.com/company/techweekro

https://www.facebook.com/TechWeekRO

