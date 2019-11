Raluca de la Angels se reinventează. Mămică de 5 copii, artista a revenit în showbiz

Fetele de la Angeles au reușit să se facă remarcate printre zecile de trupe romanești care practic au apărut “ca ciupercile după ploaie” la finalul anilor ’90. “Așa-s băieții” este cea mai de succes piesă a Ralucăi și Monicăi, cele două componente ale trupei înființate de Costi Ioniță.

De când s-au despărțit, cele două fete au stat departe de lumina reflectoarelor. Monica Ene este la a doua căsătorie și este mămica unei fetițe, pe care o are cu primul soț.

Foto: Monica Ene

Anul trecut însă Raluca Blejușcă a revenit în showbiz. Aceasta s-a făcut remarcată la Cerbul de Aur, acolo unde a câștigat premiul pentru Interpretare.

Foto:Raluca Blejușcă si Andreea Marin

Artista a lansat de curând o nouă piesă, care poate fi ascultată și pe canalul ei de Youtube.



În vârstă de 33 de ani, Raluca este casatorita cu un procuror și are 5 copii. În ciuda zvonurilor care au circulat prin presă conform cărora și-ar fi schimbat religia, aceasta marturieste că este ortodoxă. „Depinde ce înțelege fiecare prin pocăînță. E o discuție mai amplă. Dar, probabil, atunci când lumea spune că m-am pocăit se gândește că am intrat într-o sectă au ceva. Nu, nu am intrat în nicio sectă. Sunt ortodoxă, pentru mine Ortodoxia este o valoare în sine, dar acum văzându-mă cu cinci copii, mi se pune aceeași întrebare. Nu știu, e o confuzie așa, că și cum dacă ești ortodoxă nu ai voie să faci mai mult de un copil, doi”, a spus Raluca în cadrul unei emisiuni televizate.

După ce a făcut o pauză în cariera muzicală, Raluca Blejușcă a urmat Facultatea de Asistență Socială și Sociologie, apoi a facut un Master pe Consiliere în Asistență Socială.

