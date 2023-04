Raluca Paraschiv, makeup artist la Beauty Buzz: ”Machiajul ideal este cel care te face să te simți frumoasă”

Noua emisiunea online marca protv.ro, ”Beauty Buz”, aduce prin intermediul make up artistului Raluca Paraschiv cele mai noi trenduri în materie de machiaj și îngrijire a pielii și propune diverse stiluri de evidențiere a frumuseții. Cu această ocazie, Raluca ne-a acordat un interviu în care descrie pasiunea sa pentru această ocupație, dar și ce înseamnă pentru ea participarea la noul show ”Beauty Buzz”.

De unde pasiunea pentru machiaj și beauty? Vorbește-ne puțin despre parcursul tău profesional...

Încă de mică eram foarte atrasa de partea asta de beauty și make up, având-o ca exemplu pe mama, care niciodată nu ieșea din casa fără să se machieze și aranjeze. Deși nu credeam ca viitorul meu va fi acesta, eram foarte interesată de tot ce cuprindea cuvântul ”machiaj” : tehnici, stiluri, tendințe, produse etc..

Am urmat primul meu curs la terminarea liceului, dar cu gândul că voi învăța să mă machiez singură și nicidecum că viitorul meu va fi în această direcție! La scurt timp, mi-am deschis propriul studio de make up într-o zonă centrală a Bucureștiului și, fiind genul de persoana luptătoare și care mereu își dorea mai mult și mai mult, mi-am dorit să împărtășesc stilul meu de machiaj și să ajut oamenii să își formeze o meserie din asta. Am devenit trainer formator. Am început prin a susține cursuri acreditate în Bucuresti iar ulterior am extins în alte orașe, precum Pitești și Brașov.

Care este cea mai mare satisfacție pentru un make-up artist?

Cea mai mare satisfacție pentru un make-up artist pot spune este acel moment în care clientul se uită în oglindă, la terminarea machiajului, și îi vezi zâmbetul pe față!

Dacă ar fi să pleci pe o insulă pustie, care sunt singurele trei articole de machiaj/îngrijire pe care le-ai lua cu tine?

Cu siguranță nu mi-ar lipsi crema hidratantă, mascara și glosul!

Cum arată, în viziunea ta, machiajul ideal?

Mereu am mers pe ideea că machiajul ideal este acel machiaj în care te regăsești și te face pe tine să te simți frumoasă!

Cine sunt idolii tăi în materie de beauty?

Pat McGrath , Hung Vanngo , Mario Dedivanovic, Patrik Ta, Mary Phillips.

Cine ți se pare că arată impecabil cu sau fără machiaj?

Vedete care arată bine fără make up : Victoria Beckham, Eva Longoria, Angelina Jolie, Miley Cyrus, Beyonce.

Vedete care arată bine cu make up: Madonna, Mila Kunis, Jennifer Lopez, Jessica Biel.

Despre ce este noua emisiune ”Beauty Buzz” și de ce ar trebui să o urmărească cititoarele protv.ro?

Noua emisiune Beauty Buzz îți dezvăluie secrete despre beauty și make up. Te învață pas cu pas ritualul de îngrijire zilnică adaptat pentru tipul tău de ten, produsele de skincare și întrebuințarea lor în funcție de anotimp, ten și dorințele voastre pentru un ten luminos și sănătos. Îți arătam pas cu pas cum poți realiza corect un machiaj, cum alegem culorile în funcție de vestimentație, anotimp, culoarea părului, a ochilor, a pielii și multe alte lucruri care te ajuta să îți realizezi singură machiajul acasă! Ceea ce mă încântă este transparența cu care pot vorbi și detalia fiecare produs în parte, ceea ce va ajuta pe voi să le puteți alege și recunoaște cât mai bine calitatea lor!