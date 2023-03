Ramzan Kadîrov este ”extrem de bolnav”, dar refuză ajutorul medicilor din Rusia

Presa britanică scrie că Ramzan Kadîrov, liderul din Cecenia, suferă de o ”afecțiune gravă a rinichilor”, după ce un chirurg renumit din Emiratele Arabe a fost surprins în capitala Groznîi.

Jurnaliștii din opoziție au postat pe Telegram faptul că Ramzan Kadîrov nu este deloc bine și prezintă ”simptome de otrăvire”. Liderul cecen este un susținător al Rusiei în războiul din Ucraina și a trimit mii de soldați pentru a lupta în numele lui Putin.

În ultimul an, Kadîrov s-a îngrășat vizibil, iar unii comentatori spun că pare foarte umflat la față.

Jurnalistul kazac Azamat Maytanov, citând propriile surse, scrie că Ramzan Kadîrov ar putea suferi de o boală terminală, otrăvirea fiind o posibilă cauză.

IS KADYROV, THE CHIPMUNK, EXPIRING?

A source well-connected in Russia ???????? tells me that sadistic despot Ramzan Kadyrov’s kidneys are failing.

Prigozhin wants to kill Kadyrov (and might), but another terrible sickness (aka Hepatitis C) might be behind Kadyrov’s early expiration. pic.twitter.com/c9bTwPqpFB