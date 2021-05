Randi: "Am fost înșelat și am și înșelat, la rândul meu"

Mai sincer ca niciodată, la câteva zile după ce a împlinit 38 de ani, Randi a oferit un interviu în care și-a deschis sufletul.

Cel mai mult, în interviul oferit pentru Click , Randi a vorbit despre iubire. A povestit că a trăit de toate în poveștile sale de dragoste, că a greșit, dar că a suferit și din princina greșelilor altora. Nu a regretat însă nimic:





"Pot să spun că am trăit și simțit și mierea iubirii, cât și cuțitul ei care taie uneori foarte adânc. Da, am fost înșelat și am și înșelat, la rândul meu... Nu regret absolut nimic, pentru că eu spun că e o lecție de învățat din orice mi se întâmplă."

Acum, la 38 de ani, mărturisește că nu și-ar împărți viața cu cineva care nu îl face să se simtă special:





"Sunt un om selectiv, așa cum ar trebui să fie toți oamenii care realizează cât de important este timpul lor. Nu are nici un sens, deci, să împarți viața ta, chiar dacă pentru 3 ore, cu cineva cu care nu rezonezi. Doar de dragul de a fi cu cineva, de a avea pe cineva lângă tine."







În ceea ce privește disponibilitatea sa de a se lăsa cucerit, Randi are un răspuns cel puțin amuzant:





"De ce să mă cucerească? Eu nu sunt o cetate, sunt un om. Pentru mine e de ajuns să fie ea, să fie autentică, iar lucrurile între noi să vină de la sine, fără efort. De atât e nevoie, cred eu, ca doi oameni să se lege."



