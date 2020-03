Rapperul Post Malone a dezvăluit motivul pentru care și-a acoperit fața cu tatuaje

Post Malone (24 de ani) și-a completat seria parcă nesfârșită de desene pe corp cu două noi tatuaje. Rapperul american a dezvăluit motivul pentru care și-a umplut fața cu picturi de acest gen.

Un fierăstrău cicular și o mănușă de armură care ține un buzdugan medieval sunt cele mai noi tatuaje care și-au găsit loc pe fața lui Post Malone. Rapperul, pe numele său real Austin Richard Post, se poate considera înarmat când urcă pe scenă.

Motivul pentru care și-a umplut fața de desene nu ține de dorința lui de a impresiona pe cineva.

Într-un interviu recent, acordat revistei GQ, Post Malone a recunoscut că tatuajele au scopul de a acoperi „urâțenia” chipului său.

„Sunt un urât nenorocit. Tatuajele vin, poate, dintr-o nesiguranță, că nu-mi place cum arăt. Așa că o să-mi pun ceva cool acolo, ca să pot să mă uit la mine și să spun: Arăți bine, puștiule și să am astfel un minim de încredere în mine când vine vorba de înfățișarea mea”, a dezvăluit rapperul.

FOTO: @postmalone

Post Malone mai are o serie de tatuaje pe față și pe corp, printre care și mesajele Stay Away (Stai Departe), deasupra sprâncenei drepte, și Always Tired (Întotdeauna Obosit), sub pleoapele ochilor.

Post Malone a mărturisit că tatuajele sunt un refugiu perfect pentru a ascunde și problemele de sănătate mintală pe care le-a avut în gimnaziu și liceu.



„În gimnaziu plângeam până adormeam, în fiecare zi. În liceu, aceeași chestie. Am încercat să beau câteva beri să scap de asta, dar nu reușeam niciodată. Și nu cred că e vina cuiva; are legătură cu ceva la care ești predispus”, a spus artistul.

Post Malone, care e din generația de tineri artiști precum Mac Miller, Lil Peep și Juice WRLD, a cunoscut celebritatea în 2015 odată cu lansarea single-ului White Iverson.

Albumul de debut al lui Malone, Stoney, a bătut recordul pentru cele mai multe săptămâni petrecute în US Billboard Top R&B/Hip-Hop (77). Cel de-al doilea album al său, Beerbongs&Bentleys (2018) a debutat pe locul I al Topului Billboard 200.

Fotografii: Getty Images/@postmalone