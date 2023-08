Rareș Prisacariu, câștigătorul Românii au talent, adorabil în vacanță la Legoland: „Sunt fericit!” 

Rareș Prisacariu a cucerit inimile a milioane de români și a ridicat deasupra capului trofeul Românii au talent, sezonul 13. Micul geniu a emoționat la fiecare apariție pe scena talentelor, iar publicul l-a îndrăgit pe loc.

„Pur și simplu ne-a uns pe suflet! A trebuit să vină un copil să ne aducă cu picioarele pe pământ pe toți patrioții de ocazie. Vă spun cu mândrie că Rareș Prisacariu este președintele țării Românii au talent”, a spus Pavel Bartoș după momentul lui Rareș din audiții. Puștiul în vârstă de 7 ani a primit atunci Golden Buzz de la Smiley și Pavel Bartoș. Telespectatorii au votat și l-au trimis în Marea Finală, acolo unde, tot în urma votului, a fost ales drept „cel mai talentat român”.

În prezent, Rareș se bucură de o binemeritată vacanță alături de părinții săi și își ține urmăritorii la curent cu activitățile sale.

Câștigătorul de la Românii au talent a zburat pentru prima dată cu avionul, iar destinația aleasă este visul oricărui copil. Rareș a ajuns pe tărâmul Legoland și este extrem de încântat de experiența pe care a trăit-o acolo. El a postat mai multe filmulețe și imagini din parcul de distracții. (Mai multe poze în GALERIA FOTO de mai sus)

„Prima zi la LEGOLAND a fost specială. Am luat harta și am pornit la drum entuziasmat, iar după câteva ore bune, am realizat că nu am reușit să parcurg nici jumătate din traseu. Totul este absolut minunat, de la machetele orașelor și obiectivelor mari din lume (construite din piese mici Lego), la activități variate, spectacole, parcuri de distracție și de aventură, animații, fabrica Lego, plimbări cu trenul, cu barca, și multe, multe altele. Și, nu în ultimul rând, circuitul în mini orașul dedicat iubitorilor de mașini, care mi-a adus primul "permis de conducere". Deși este foarte aglomerat, totul se desfășoară cu răbdare și foarte civilizat. Sunt fericit!”, a povestit Rareș după prima zi petrecută la parcul din Günzburg, Germania.



Au fost două zile de aventură la Legoland, iar Rareș spune că ar retrăi această experință oricând: „A fost surprinzător tot ce am văzut și m-a impresionat cât de mult se dezvoltă lumea Lego. Am avut ocazia să descopăr lucruri minunate și dacă ieri am "condus" pe uscat, astăzi a fost vorba despre apă și multă distracție. M-am bucurat să întâlnesc personaje Ninjago, am vizitat diferite zone tematice și am construit alături de copii din toată lumea. Mi-a placut mult la Academia Lego și m-au impresionat activitățile din spațiul Mithyca. Sunt fericit pentru că am cunoscut multe familii de români cărora le mulțumesc pentru cuvintele frumoase și pentru prietenie. A fost o experiență minunată pe care aș retrăi-o oricând, dar am pornit spre o altă destinație pe care v-o dezvălui curând. Vă îmbrățișez!”.

Fotografii: Romanii au talent/ Instagram @Rares Prisacariu