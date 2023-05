Rareș Prisacariu, primele declarații după ce a câștigat Românii au talent

Rareș Prisacariu este puștiul de doar 7 ani care a reușit să cucerească atât jurații, cât și telespectatorii, datorită ambiției sale, expresivității și a emoției pe care o transmite atunci când recită un text. Băiețelul din Botoșani a câștigat Finala din 12 mai 2023, „Românii au talent”, primind cele mai multe voturi din partea publicului.

Rareș Prisacariu a fost desemnat un copil geniu încă din prima sa apariție la „Românii au talent”, la audiții, atunci când Smiley și cu Pavel Bartoș i-au oferit Golden Buzz. Ulterior, puștiul a devenit un adevărat model de inspirație, ambiție și curaj pentru părinții și tinerii de la noi din țară.

În Marea Finală „Românii au talent”, Rareș a reușit să obțină cele mai multe voturi din partea telespectatorilor și astfel să fie numit câștigătorul sezonului 13! La doar 7 ani, băiețelul a dat dovadă de multă inteligență, disciplină și curaj, iar aceste lucruri nu pot decât să fie aplaudate.

Imediat după ce a aflat că a câștigat concursul „Românii au talent”, Rareș Prisacariu ne-a oferit un interviu scurt în cadrul căruia a făcut declarații la cald despre modul în care privește acum lucrurile, prin ochii unu campion:

„Mă simt foarte bine! Sunt foarte emoționat pentru că am putut să fac o impresie bună și pentru că oamenii m-au votat. Mă așteptam ca oamenii să mă voteze, dar nu mă așteptam să câștig premiul cel mare „Românii au talent”. Parcursul emisiunii a fost foarte frumos, am avut foarte multe emoții și cred că de asta am transmis atât de mult. Pe toți românii i-aș sfătui să vină la Românii au talent pentru că toți au un har!”, a spus Rareș imediat după ce a câștigat Finala Românii au Talent.

Sursă foto: Arhivă PROTV

