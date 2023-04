EXCLUSIV Răzvan Danciu și-a vopsit părul în roșu și albastru pentru Marea Unificare Survivor România 2023

Răzvan Danciu a fost o adevărată apariție pe micile ecrane, la Survivor România 2023. Acesta a făcut parte din tribul Războinicilor, însă nu a rezistat foarte mult timp în concurs. Totuși, pe tot parcursul său în competiție, fostul concurent a atras atenția telespectatorilor, care l-au urmărit și după eliminare.

Zilele trecute, în cadrul unui eveniment organizat cu ocazia Marii Unificări, Răzvan Danciu a apărut cu un look total neașteptat. Fostul concurent și-a vopsit părul în nuanțe de roșu și albastru pentru a fi în concordanță cu cea mai importantă etapă prin care trec concurenții Survivor România 2023! (VEZI ÎN GALERIA FOTO DE MAI SUS CUM ARATĂ RĂZVAN DANCIU).

Deoarece o astfel de ocazie nu putea fi trecută cu vederea, Răzvan ne-a oferit un scurt interviu în cadrul căruia a vorbit despre viața lui de după competiție, dar și despre parcursul său în cel mai puternic show de supraviețuire!

Bună, Răzvan! Cum te simți?

„Bună! Sunt foarte bine. Viața mea s-a schimbat, efectiv. Am întâlnit oameni foarte frumoși, cel mai mare câștig al meu după Survivor au fost oamenii pe care i-am întâlnit. Mă bucur cu foarte mult entuziasm pentru ceea ce mi se întâmplă acum. Nu mă așteptam!”

Dacă ai putea să te întorci în timp și să primești iarăși această oportunitate, ai spune din nou „DA”?

„Nu aș spune nici nu, nu aș spune nici da. Este adevărat că a fost o experiență care merită retrăită!”

Ce te-a învățat Survivor România?

„Pe partea profesională nu am învățat foarte multe, eram într-o junglă. Nu aveam ce să învăț, nici de la Jorge, chiar dacă am stat o săptămână cu el în exil. Din punct de vedere personal am crescut foarte mult. Eu am intrat acolo un copil, încă sunt un copil, dar mai matur. Cred că experiența asta cu Jorge m-a ajutat să mă dezvolt foarte mult din punct de vedere personal. A fost lecția necesară pentru mine!”

Dacă tot ai menționat, cum te înțelegi acum cu Jorge?

„Ne înțelegem bine, am făcut și live pe TikTok la un moment dat. Suntem ok! Dacă eu îi scriu, el îmi răspunde!”

În final, cum te simți astăzi, la Marea Unificare?

„Marea Unificare se întâmplă la mine în cap, pe cap, în păr!”

