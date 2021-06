Reacția actorului Michele Morrone după ce s-a speculat că ar avea altă orientare sexuală

Zilele trecute, Michele Morrone și-a pus fanii pe gânduri după ce a postat o fotografie la bustul gol, în piscină, în brațele unui bărbat. Mai mult, lângă imaginea în care apare cu actorul Simone Suninna, Michele a scris textul “Sunt un mincinos”.

Starul din filmul “365 DNI” are peste 12,7 milioane de fani pe contul de socializare, așa că reacțiile nu au întârziat să apară. Unii dintre urmăritorii lui Morrone s-au întrebat dacă actorul și-a schimbat orientarea sexuală. “Stai puțin, tu ești gay?”, “Doamnelor, se pare că am mai pierdut unul”, “Sunt confuză!”, “Îmi poate explica și mie cineva ce e asta?”, “Nu-mi spune că ești gay…”, sunt doar câteva dintre comentariile postate de internauți.



După ce a făcut vâlvă cu postarea sa, Michele Morrone a reacționat printr-un filmuleț pe care l-a pus la Stories.

“În dimineața asta, echipa mea m-a trezit cu un telefon. Mi-au spus că sunt foarte multe articole în media după postarea mea cu Simone. El mi-a devenit un prieten foarte bun, suntem ca frații și filmăm împreună pentru o producție. Prieteni, este doar o poză. Nimic mai mult. Și apropo de asta să știți că sunt un mare fan al comunității LGBT, dar aici vorbim de o poză normală. Nu e nicio destăinuire. Referitor la faptul că am scris că sunt un mincinos… actorii așa sunt, de asta am scris așa. Un actor e un mincinos pentru că joacă rolul unei alte persoane. (…) Îmi pare rău pentru această confuzie. Nu am vrut să iasă așa”, spune actorul în vârstă de 30 de ani.

Michele Morrone a fost căsătorit cu stilista libaneză Rouba Saadeh. Cei au împreună doi băieți: Marcus, în vârstă de 6 ani, și Brado care are 4 ani.

Fotografii: Getty Images/ Instagram

