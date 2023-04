Reacția Deei Maxer, după ce Dinu a recunoscut că se află deja într-o relație, la nici măcar o lună de la divorț

Deea și Dinu Maxer au anunțat că divorțează în urmă cu doar câteva săptămâni, timp în care artistul se pare că și-a găsit deja sufletul pereche. Recent s-a afișat împreună cu noua iubită, iar Deea a avut o primă reacție.

După un mariaj de 18 ani, Deea și Dinu Maxer au decis să divorțeze. Nu a trecut nici măcar o lună de la marele anunț, iar artistul a dat deja de veste că este implicat într-o nouă relație. Deși susținea că a suferit enorm după separare, cântărețul pare că și-a refăcut viața în aceste săptămâni, mai ales după ce s-a afișat mândru în cercurile de prieteni alături de noua sa parteneră.

La scurt timp după ce a confirmat că are pe cineva, Deea Maxer a fost contactată de jurnaliștii de la spynews.ro pentru a oferi o primă reacție, însă dansatoarea nu a dorit să comenteze subiectul.

„Nu comentez absolut nimic. Nu am nimic de declarat”, a spus Deea Maxer pentru sursa citată.

Apropiații lui Dinu Maxer au vorbit despre relația pe care o are acesta cu noua lui parteneră, asta cu puțin timp înainte ca artistul să facă anunțul oficial.

„Aseară Dinu a fost la un chef și a venit cu noua lui iubită. Au petrecut câteva ore într-un club din București. Ei încearcă să fie cât mai discreți și să pătreze în public o oarecare distanță dar aseară, el când a venit cu ea, la masă, Dinu le-a prezentat-o prietenilor de acolo ca fiind noua lui iubită, de față cu cei apropiați el nu se mai ascunde.

Ea nu este familiarizată cu lumea mondenă și pentru asta ei își doresc discreție momentan. Este cu mult mai tânără decât el. El a dansator toată noaptea cu prietenii în club, dar ea a preferat să stea la masă și să îl privească. Din câte am înțeles ei doi se văd deja de câteva săptămâni și se vede că există o chimie între ei doi. Noua iubită a lui Dinu seamănă mult cu Nicoleta Luciu. Are părul brunet și lung, are un bust generos și este înaltă. Copia perfectă a Nicoletei”, au spus aceștia pentru Click.ro.

Sursă foto: Instagram