Reacția lui Gheorghe Zamfir, după ce Nicu Covaci nu a fost primit ca membru în Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România

Nicu Covaci (76 de ani), fondatorul și liderul formației Phoenix și compozitorul unor melodii nemuritoare: „Numai una”, „Meșterul Manole” sau „Liber”, nu a fost primit nici acum în Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România. Mai mulți artiști și oameni de cultură din țară i-au luat apărarea. Printre aceștia, s-a numărat și celebrul naist Gheorghe Zamfir.

Nicu Covaci a susținut un examen, unde a fost notat cu 7,60 - sub media de promovare, care era 8.00. Drep urmare, nu nu a primit atestat de compozitor.

„Eu nu am o pensie, deși am adus țării acesteia milioane. Sunt umilit, trebuie să mă duc zilele astea la Uniunea Compozitorilor, să dau examen de compozitor. După 50 de ani în care am compus atâtea piese și au încasat bani de pe urma lor, mi-au dat și mie o mică părticică, este drept. Dar ei nu-și pun întrebarea că atâta timp au încasat niște bani de a mine, pe piese compuse de mine, iar acum vor să mă pună să demonstrez că sunt compozitor. Nu este nimic, o să mă duc să dau examen, poate o să pic," afirma Nicolae Covaci la finalul anului trecut, potrivit realitatea.net.

Mai mulți artiști și oameni de cultură din România i-au luat apărarea. Printre aceștia, s-a numărat și celebrul naist Gheorghe Zamfir.



„Nicule, prieten drag, cu regret citesc știrile zilei și trebuie să-ți spun că-ți sunt alături și că povestea ta a fost trăită și de mine. Uniunea Compozitorilor din Franța mă primea cu brațele deschise în anii 70 iar UCMR nu a dorit acest lucru până în anul 2005, pentru că cei de la conducerea uniunii mă considerau compozitor de sârbe și hore. Ce certificare îți mai trebuie ție, Nicu Covaci, legendă românească în ale muzicii, de la o astfel de organizație? Tu știi bine că umilirea valorilor naționale a fost și încă este un sport național. Esența muzicii noastre se află adânc sădită în sufletele multor generații, această realitate nu poate fi notată de nicio comisie. Fruntea sus! Te iubim, pentru tot ceea ce ești și ai lăsat ca artist!”, este mesajul postat de Gheorghe Zamfir pe o rețea de socializare.

Sursă foto: Facebook/ Gheorghe Zamfir, Nicu Covaci

