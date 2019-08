Reacția lui John Travolta după ce s-a făcut de râs la premiile MTV

Actorul John Travolta, care a gafat impardonabil la festivitatea de decernare a premiilor MTV Video Music, a oferit o explicație pentru momentul penibil de pe scenă.

John Travolta ar fi trebuit s-o premieze pe Taylor Swift la categoria Video of the Year, însă a înmânat trofeul unui travestit, o femeie din grupul de dansatori al artistei. Jade Jolie, pe numele ei, dansatoarea a rămas înmărmurită de insistențele lui Travolta, care a confundat-o cu artista câștigătoare.

„Cât pe ce să primesc primul meu premiu MTV”, a comentat pe Instagram Jade Jolie.

La câteva zile de la incident, John Travolta a explicat ce s-a întâmplat pe scenă, într-o intervenție la postul de radio Hot 93,3.

„Videoclipul m-am făcut să încerc s-o găsesc și, știi, m-am gândit că e amuzant felul în care a fost interpretat. Am un simț al umorului, mereu am avut, pentru că, uite, suntem într-o formă destul de bună dacă într-o zi oarecare acest gen de situații poate ajunge pe prima pagină”, a comentat ironic actorul.

Persoana care se ocupă de imaginea cântăreței Taylor Swift a declarat într-o emisiune televizată că artista a fost foarte amuzată de încurcătură.

„Lui Taylor i s-a părut amuzant. Toată lumea știe că Jade Jolie este ca și dublura lui Taylor Swift. Astfel, cred că a fost cel mai mare compliment pe care i l-ar fi putut face vreodată”, a spus acesta.

