Reacția lui Marian Godină după tragicul accident din 2 Mai: „Văd că unii politiști găsesc lipsa acelui aparat Drug Test drept scuză”

Marian Godină a reacționat dur pe rețelele sociale, după tragicul accident din 2 mai, când un tânăr de 19 ani a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, o fată de 20 de ani și un băiat de 21 de ani au murit pe loc, iar alți tineri au fost răniți. Godină consideră că polițiștii, care nu l-au testat cu un aparat Drug Test pe Matei Vlad Pascu, trebuie demiși.

Într-o postare pe Facebook, polițistul Marian Godină atacă dur sistemul după ce oamenii legii din Constanța nu l-au testat cu un aparat Drug Test pe tânărul Matei Vlad Pascu, care a provocat accidentul din 2 Mai.



„Sunt sigur că nu s-a găsit acolo un aparat drug test, de aceea și cred că trebuie demiși șefii polițistului de la mic la mare, până la șeful Poliției Române.

Pentru că e de neconceput ca în plin sezon estival, într-o stațiune care nu e renumită pentru consum de suc de soc, poliția să nu aibă câteva aparate drug test.

În altă ordinde de idei, pentru că tot văd că unii (în special polițiști) găsesc lipsa acelui aparat drept scuză, las aici articolul 22 indice 1 din OUG 195/02 în care e prevăzut că șoferul putea fi dus la spital în vederea recoltării de sânge și putea fi lăsat fără permis până a doua zi la ora 8, doar în urma examinării medicale. (făcute desigur de medic, nu de polițist)

Art. 22 (1) Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră şi în cazul în care titularul acestuia nu a putut fi supus testării în vederea stabilirii concentraţiei de alcool pur în aerul expirat sau testării preliminare a prezenţei în organism a unor substanţe psihoactive, iar în urma efectuării examinării medicale s-au constatat elemente clinice sugestive consecutive consumului recent de băuturi alcoolice sau de substanţe psihoactive, cu ocazia procedurii de recoltare a mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de substanţe psihoactive, eliberându-se o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere fără drept de circulaţie.

(2) Retragerea permisului de conducere se dispune până la ora 8.00 a zilei următoare, dar nu mai puţin de 12 ore”, a scris Marian Godină.



Cu doar câteva ore înainte de producerea accidentului, Matei Vlad Pascu fusese oprit de două ori de echipaje de poliție, însă nu a fost testat decât pentru alcool. Așa că a fost lasat să plece, potrivit stirileprov.ro. După ce a produs accidentul, tânărul a fost prins de polițiști în stațiunea Vama Veche. Abia atunci a fost testat cu aparatul Drug Test, rezultatul fiind pozitiv pentru cocaină, amfetamină și metamfetamină.

„Mi-au scris mai multe persoane atât în comentarii, cât și în privat, că nu li se pare corect că am scris că șeful IPJ Constanța ar trebui să își dea demisia. Ce vină are el? O să răspund aici. Un șef de inspectorat are un salariu de vreo trei ori mai mare decât al unui agent, iar asta nu e pentru că muncește mai mult, din contră, chiar nu are atribuții de execuție. Salariul ăla mai mare e tocmai pentru că are răspundere, o răspundere cât casa de mare. Iar în astfel de momente, răspunderea ar trebui să fie reprezentată de demisie”, a mai scris Marian Godină.

