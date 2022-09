Refugiata din Ucraina, prima reacție după ce iubitul britanic a părăsit-o și a dat-o pe mâna poliției: "E un mincinos!"

În urmă cu patru luni, britanicul Tony Garnett, tată a doi copii, a decis să își părăsească familia pentru o refugiată ucraineancă, pe care o primise în gazdă. Bărbatul a părăsit căminul conjugal și s-a mutat cu Sofiia în casa mamei lui, însă povestea de iubire s-a stins rapid.

Zilele trecute, britanicul a anunțat că s-a despărțit de refugiată și că a dat-o afară din locuință pentru că nu mai suporta Mai mult, bărbatul a sunat la poliție, iar tânăra a fost reținută.

„A luat un cuțit și a lovit peretele de mai multe ori. M-a speriat și nu am avut de ales decât să sun la poliție. Eram îngrijorat de siguranța mea”, a relatat bărbatul pentru Daily Mail. Tony spune că tânăra din Ucraina avea probleme cu alcoolul și devenise violentă.

Cum se apără refugiata: “E un mincinos!”

Sofiia a declarat pentru The Sun: "L-am iubit cu adevărat și am crezut că ne vom petrece restul vieții împreună și vom avea copii, dar el s-a schimbat. Presiunea și-a pus amprenta asupra lui. Chiar și propria lui mamă a încetat să mai vorbească cu el pentru ce i-a făcut Lornei. Când m-a dat afară, știa că nu aveam bani, nu aveam unde să mă duc, nu aveam alți prieteni în această țară. Va fi o călătorie lungă și grea pentru mine acum, dar îmi voi reconstrui viața și când o voi face, mă voi bucura că el nu mai face parte din ea”.





Sofiia a continuat: "Am inima frântă, chiar am crezut în prostiile lui. Este un mincinos. A început să se dea la mine când locuiam cu el și cu Lorna doar de două zile. Nu am întreținut relații intime până când nu ne-am mutat de acolo. Eu nu aș face asta. Dar mă ținea de mână când eram singuri și mă îmbrățișa.Totul a fost din cauza lui, el a început totul. Nu eu i-am despărțit, asta se terminase cu mult înainte să vin eu”.

Refugiata a mai spus că englezul are patima jocurilor de noroc și că a pierdut 500 de lire sterline într-o singură zi la casino.

“Femeile ucrainene sunt puternice. Vladimir Putin nu ne va distruge, iar Tony Garnett nu mă va distruge pe mine”, a conchis ea pentru Sun.

Fotografii: Facebook/ Profimedia Images