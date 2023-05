Regele Charles al III-lea și Camilla, mesaj vocal special pentru pasagerii din metroul londonez, cu ocazia încoronării

Regele Charles al III-lea și soția sa, regina Camilla, se pregătesc intens pentru încoronare. Cu această ocazie, cei doi au înregistrat un mesaj vocal pentru pasagerii din metroul londonez, care va fi difuzat de vineri până luni. Iată ce le-au transmis oamenilor cei doi membri ai familiei regale britanice.

Încoronarea fiului reginei Elizabetei a II-a este un eveniment special atât pentru familia regală britanică, cât și pentru populația Marei Britanii. Întrucât festivitatea va avea loc la Londra, regele Charles al III-lea și Camilla au ținut să-i includă și pe londonezi în pregătirile pentru ceremonie, urându-le acestora un weekend plăcut printr-un mesaj vocal difuzat la metrou.

