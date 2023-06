Regina tatuajelor din Polonia a fost cerută în căsătorie. Cum arată iubitul, cu 30 de ani mai tânăr decât ea

Adrianna Eisenbach are 96,05% din suprafața corpului acoperită de tatuaje. Femeia de 53 de ani, originară din Polonia, și-a găsit sufletul pereche și a fost cerută în căsătorie într-un peisaj de vis. Bărbatul este cu 30 de ani mai tânăr decât ea.

Adrianna a fost numită „regina tatuajelor” în țara sa natală, pentru că a bătut recordul la numărul de tatuaje pe care și le-a făcut de-a lungul timpului. Ea a șocat pe toată lumea când a distribuit pe rețelele sociale fotografii din trecut, când nu avea pielea acoperită de desene.

În prezent, ea trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viață. A fost cerută în căsătorie de iubitul ei, în timpul vacanței din Turcia.

„În Cappadocia, când admiram răsăritul și toate baloanele colorate care pluteau în aer...deodată, David s-a apropiat de mine și a îngenuncheat. Nu știam ce se întâmplă. Privindu-mă cu un zâmbet larg și cu lacrimi în ochi, ținând inelul în mâini, mi-a spus cuvinte atât de frumoase, pe care nu le voi uita niciodată. M-a întrebat dacă vreau să-i devin soție și i-am spus DA. Am căzut unul în brațele celuilalt... în acel moment am uitat de întreaga lume. De parcă am fi fos doar noi doi pe pămând, printre acele baloane colorate...”, a scris Adrianna emoționată pe pagina de socializare. (vezi mai multe imagini în galeria foto de mai sus)



Femeia cu pseudonimul Adrianna Scandal Queen spune că întrebarea pe care o primește cel mai des este: Cât au costat-o tatuajele și dacă a simțit durere.

„Cât a costat să-mi tatuez întregul corp... nici măcar nu știu și nici nu vreau să știu”, a răspuns ea potrivit dailystar.co.uk. Ea crede că prin această schimbare își trăiește a doua tinerețe. Adrianna Eisenbach își numește trupul tatuat „o mare operă de artă”. Cu toate acestea, în urmă cu trei ani, a decis să scape de unul dintre tatuajele de pe față. Ea a declarat că nu a mai simțit niciodată o durere mai mare ca asta.

Poloneza a decis să-și acopere corpul cu tatuaje după ce a divorțat de soțul ei, după 25 de ani de căsnicie. Principalul motiv al separării a fost faptul că soțul îi cerea să stea doar în casă și să aibă grijă de familie.

David Zlatan, actualul iubit, se prezintă pe rețelele sociale drept „David Scandal King” și spune că „Regina mea este Adrianna Scandal Queen”.

Sursă foto: Instagram/ adrianna_scandal_queen



