Remus Boroiu nu și-a revăzut iubita după ce a fost eliminat de la Survivor: „A stat departe de mine 5 luni”

Remus Boroiu a fost unul dintre cei mai apreciați concurenți de la Survivor România, acesta reușind să reziste în jungla Dominicană aproximativ 3 luni. Fostul Faimos nu are parte doar de o carieră impresionantă, ci se bucură și de iubirea necondiționată a logodnicei sale (VEZI ÎN GALERIA FOTO CUM ARATĂ LOGODNICA LUI REMUS), alături de care s-a mutat în Bali.

Remus Boroiu are o viață la care mulți doar visează! Acesta are o carieră înfloritoare atât în online, cât și în industria sportivă, se bucură de liniștea unei relații stabile și trăiește într-o casă în Bali. Mai mult decât atât, el a primit un val uriaș de aprecieri din partea publicului datorită faptului că a reușit să reziste 3 luni la cel mai puternic show de supraviețuire, Survivor România, sezonul 2023.

După ce a fost eliminat din concurs, Remus Boroiu s-a întors în România, aici unde a fost prezent la mai multe evenimente și emisiuni TV. Astfel, el nu și-a revăzut logodnica de apoximativ 5 luni, 3 dintre ele petrecute la Survivor:

„Logodnica mea m-a susținut în acest proiect, însă i-a fost foarte greu. Și a suferit destul de mult. Chiar dacă am stat doar 3 luni la Survivor, ea a stat departe de mine 5 luni. Cu o lună înainte, eu am plecat din Bali și am venit în România pentru a mă pregăti. Iar după ieșire, am revenit tot aici, deci a fost prelungită absența mea”, a spus el pentru Click.

Remus Boroiu are planuri mari după ce se întoarce în Bali! El are de gând să se căsătorească cu partenera lui și, de ce nu, să facă și un copil în viitorul apropiat:

„Imediat ce termin filmările și toate îndatoririle, mă voi întoarce în Bali să-mi continui proiectul imobiliar, cu cartierul pe care-l construiesc acolo. Dar mai ales să fiu alături de logodnica mea. Îmi doresc să fac nuntă și să facem copii, deoarece familia este cel mai valoros lucru pe care-l putem avea pe acest pământ”, a mai declarat Remus Boroiu pentru Unica.ro.

Sursă foto: Remus Boroiu/Instagram

