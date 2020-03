Replica dată de Meghan Markle și Prințul Harry lui Donald Trump: „Au fost făcute aranjamente private”

Președintele Statelor Unite ale Americii a primit replica imediat de la Meghan și Harry, după ce Trump le-a transmis că SUA nu vor plăti pentru securitatea lor.

Prințul Harry și Meghan Markle s-au mutat definitiv în SUA, după ce au prins „ultimul tren” cu plecare din Canada. Mutarea lor inopinată l-a determinat pe Donald Trump să reacționeze vehement, în ideea că ducii vor trebui să se ocupe personal de securitatea lor.

„SUA nu vor plăti pentru siguranța lor. Ei trebuie să plătescă!”, a scris Trump pe Twitter, stârnind sute de mii de comentarii.

Reacția ducilor de Sussex nu a întârziat să apară, ei transmițând o poziție oficială prin intermediul purtătorului de cuvânt, Chris Ship.

„Ducele și Ducesa de Sussex nu plănuiesc să ceară Guvernului SUA resurse pentru securitate. Aranjamente private de securitate au fost făcute în acest sens”, se arată în comunicatul oficial transmis de reprezentantul legal al ducilor.

A spokesperson for Harry and Meghan has just told us that “The Duke and Duchess of Sussex have no plans to ask the U.S. government for security resources. Privately funded security arrangements have been made.”