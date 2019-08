Rihanna, apariție excentrică la un festival din Barbados. Ținuta ei a depășit orice imaginație 

Rihanna și-a obișnuit fanii cu aparițiile excentrice.

La festivalul anual care a avut loc în Barbados, orașul ei natal, Rihanna a dus la un alt nivel ținuta pe care a purtat-o.

Frumoasa cântăreață a purtat o rochie de culoare roz cu pene,voluminoasă și excentrică. A accesorizat-o cu cercei din diamante și brățări.

Citește și Rihanna, în lenjerie intimă. Imaginile care au cucerit internetul

Machiajul a fost unul excentric, caracteristic cântăreței. A optat pentru o linie de tuș de culoare verde și pietre prețioase.

VEZI MAI JOS GALERIA FOTO

În fiecare an la Festivalul "Crop Over", Rihanna a avut un look îndrăzneț și ieșit din tipare.

Festivalul "Crop Over" este un festival care ține trei luni de zile și care celebrează cultura insulei, muzica ,arta și mâncarea. Se termină în fiecare an în luna august cu o paradă care se numește "Kadooment Day", unde Rihanna își face apariția de fiecare dată.

Sursa Foto: Profimedia; Instagram

Vezi și Rihanna și-a postat dublura pe Instagram