Rihanna, în lenjerie intimă. Imaginile care au cucerit internetul   

Rihanna (31 de ani) s-a pozat recent, pe rețelele sociale, în ipostaze supersexy pentru a-și promova noua colecție de lenjerie intimă Savage X Fenty. Fotografiile sunt, cu adevărat, provocatoare.

Cântăreața Rihanna a postat pe conturile personale de Twitter și Instagram, fotografii în care apare în ipostaze supersexy, spre deliciul fanilor, pentru a-și promova noua colecție de lenjerie intimă Savage X Fenty.



A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Jul 31, 2019 at 8:01am PDT

Cu aceste imagini sexy, Rihanna a încins Instagramul. Postările au peste opt milioane de aprecieri, iar reacțiile fanilor sunt pe măsură. "Atât de frumoasă. "Regină" "Ești minunată" "Arăți senzațional" "Sexy".

Rihanna is so beautiful pic.twitter.com/RIKPBdR2tP — Celeb Land (@Celeb_Land1) August 1, 2019

Rihanna este o cântăreață americană. A debutat în anul 2005 odată cu lansarea primului album Pon de Replay, care a ocupat poziția secundă în clasamentul Billboard Hot 100.

Printre compozițiile care i-au adus succesul în primii ani de carieră se numără: "Umbrella", "Don't Stop the Music","Disturbia", dar și piese precum "Only Girl (In the World)","What's My Name", "California King Bed" sau "Man Down"



Sursa foto: Getty Images/Instagram