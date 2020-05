Rihanna, mai sexy ca niciodată. Cum s-a lăsat fotografiată în cea mai recentă imagine de pe Instagram

Rihanna (32) continuă să-și încânte fanii cu imagini irezistibile. Bruneta s-a lăsat fotografiată într-o ipostază extrem de sexy pe Instagram pentru a-și promova noua colecție de lenjerie intimă Savage X Fenty.

Rihanna nu ezită în a posta pe rețelele sociale imagini cu ea în care apare în diferite ipostaze super sexy. Recent, aceasta a publicat pe contul ei oficial de Instagram, o fotografie care, cu siguranță, i-a lăsat pe toți cei care o urmăresc fără cuvinte.

Fotografia, care a strâns o mulțime de aprecieri și comentarii, are menirea de a promova noua colecție capsulă de lenjerie intimă pentru primăvară, pe care artista a lansat-o în colaborare cu designerul Adam Selman.









Nu este pentru prima oară cand Rihanna își promovează noile colecții de lenjerie intimă în această manieră.

Rihanna este o cântăreață americană. A debutat în anul 2005 odată cu lansarea primului album Pon de Replay, care a ocupat poziția secundă în clasamentul Billboard Hot 100.

Printre compozițiile care i-au adus succesul în primii ani de carieră se numără: "Umbrella", "Don't Stop the Music","Disturbia", dar și piese precum "Only Girl (In the World)","What's My Name", "California King Bed" sau "Man Dow.

