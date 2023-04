Robbie Williams dezvăluie cum este viața sa sexuală după căsătorie: "Suntem fericiți"

Robbie Williams și partenera sa, Ayda Field, sunt căsătoriți din 2010. Recent, cei doi au vorbit despre viața lor sexuală după căsătorie și cum depresia i-a afectat libidoul cântărețului.

Artistul în vârstă de 49 de ani a dezvăluit că viața sexuală i-a fost afectată după căsătorie din cauza lipsei libidoului. Acesta dă vina pe încetarea tratamentului cu testosteron, care i-ar fi înrăutățit depresia, însă, în ciuda acestui lucru, susține că acest lucru nu le afectează relația.

"Toată lumea știe că nu există sex după căsătorie. Pur și simplu așa stau lucrurile. Am luat testosteron o vreme, dar, pentru că sunt dependent, a trebuit să mă opresc. Am căpătat niște umeri masivi și pătrați și am început să arăt că un portar. Nu era un aspect plăcut.

Dar sexul pe care îl făceam când eram pe testosteron era incredibil; era tot timpul. Eram nesățioși. Totuși, asta arată cât de mult ne placem unul pe celălalt, pentru că atunci când luam, nu ne puteam lua mâinile unul de pe celălalt.

Mi-e dor de asta. A fost o perioadă distractivă. Totuși, uneori, acum, Ayda se întoarce spre mine pe canapea și spune: "Ar trebui să facem sex", iar eu stau acolo și mănânc o mandarină și ridic din umeri. Așa că, știi, uneori încercăm", a declarat Robbie Williams pentru TheSun.

La rândul său, Ayda Field a declarat că lipsa sexului nu le afectează intimitatea și sunt fericiți cu conexiunea pe care o au:

"Intimitatea este latura importantă, semnificativă a iubirii. Suntem fericiți".

Sursă foto: Getty

Vezi și: