Robbie Williams, interviu în exclusivitate pentru PRO TV: ”În România, m-am simțit ca Michael Jackson”

Robbie Williams a fost cap de afiș la festivalul UNTOLD de anul acesta, ocazia cu care a acordat PRO TV un interviu în exclusivitate.

Pentru că UNTOLD a împlinit, în 2019, cinci ani de existență, artistul din Marea Britanie a fost întrebat de reporter, în interviul acordat în exclusivitate PRO TV, ce amintire frumoasă are el de când avea 5 ani.

Citește și: UNTOLD 2019: Mesajul lui Robbie Williams după concertul de la Cluj

”Nu știu dacă am o amintire favorită de la 5 ani. Singura pe care o am este când ne-am mutat într-o casă nouă, am ieșit pentru o scurtă plimbare și m-am rătăcit. M-am panicat, dar niște oameni drăguți m-au condus înapoi, acasă.”

Robbie Williams mărturisește că viața de familie i-a schimbat felul în care face muzică: ”Acum, tati se duce la muncă. Este incredibil. Cariera mea mi-a depășit cu mult cele mai îndrăznețe visuri, dar în clipa în care vin copiii pe lume, totul are mai mult sens în viață, în tot ceea ce fac. Acum, consider că ceea ce fac este o slujbă, iar tati trebuie să meargă la lucru.”

Robbie și-a adus aminte și de momentul în care a venit prima oară în România, pentru un concert, dezvăluind și care este cea mai frumoasă amintire de atunci. ”Mulțimea de oameni... cred că au fost 80.000 de oameni?? Au fost incredibili. M-am simțit ca Michael Jackson... părțile bune din Michael Jackson. ”

Artistul britanic a mărturisit și cine i-ar plăcea să fie artistul care să-i cânte de ziua lui. ”Aș prefera Dean Martin. El nu mai este printre noi, dar m-ar fi făcut să mă simt atât de bine”.