Robert Negoiță face grădină botanică cu palmieri la Hala Laminor și mută sediul primăriei acolo

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, s-a contrat cu primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, din cauza unor palmieri plantați fără autorizație în centrul orașului. Edilul de sector a venit cu o idee năstrușnică după ce „generalul” i-a scos arborii din rădăcini.

Nicușor Dan nu a fost de acord cu plantarea palmierilor la Piața Unirii, astfel că a trimis, luni dimineață, echipaje ale primăriei să-i scoată din rădăcini.

„Centrul Capitalei nu e nici Dubai, și nici grădina cu maimuțe a primarului Negoiță”, a spus viceprimarul Horia Tomescu, după ce a explicat că edilul de la Sectorul 3 nu avea dreptul să execute lucrări de amenajare peisagistică într-o zonă administrată de Primăria Capitalei.

După ce au fost scoși din rădăcini, palmierii au fost descărcați în fața Primăriei Sectorului 3.



Grădina botanică de la primărie

Marți, edilul Robert Negoiță a anunțat că palmierii de la Unirii și alți 300 de palmieri rezistenți la frig vor fi plantați în tot Sectorul 3, în urma unui plan de amenajare peisagistică gândit de primărie. Mai mult, primarul a dezvăluit că alte plante exotice, precum lămâi, banani, cactuși, bambuși, leandri, dar și alte specii de palmieri, vor fi plantate în interiorul Halei Laminor.

Construită în urmă cu 85 de ani și restaurată de Primăria Sectorului 3, hala este un monument istoric realizat în urmă cu aproape un secol după planurile marelui arhitect Horia Creangă, nepotul scriitorului Ion Creangă. Clădirea a fost reabilitată de Primăria Sectorului 3, creându-se un spațiu vitrat, acoperit, de 70.000 metri pătrați și o parcare subterană cu peste 1.500 de locuri.

Aici primăria va amenaja o grădină botanică, populată cu plante exotice, care va putea fi vizitată. Mai mult, Primăria Sectorului 3 se va muta în noua hală, în care primăria continuă să investească sume importante de bani.

„Avem nevoie de spațiu verde, de plante și cred că este o ocazie ca cei mici să poată vedea de aproape aceste plante care trăiesc în zone tropicale. Am găsit aceste plante la prețuri foarte mici și vom amenaja până la sfârșitul acestui an o mini grădină botanică. De altfel, pe traseul către primărie, cei care vor veni la sediul nostru vor trece prin această grădină cu plante exotice. Este ușor să critici, este mai greu să faci, iar noi la Sectorul 3 am dovedit că știm să facem”, a declarat primarul Robert Negoiță.

