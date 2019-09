Robert Pattinson, schimbare de look. Cum au reacționat fanii la transformarea sa

În 2008, Robert Pattinson era unul dintre cel mai râvniți burlaci de la Hollywood, iar femeile erau înnebunite după coafura lui.

În noul său film, ”The King”, vom vedea un Robert cu părul lung, nearanjat, o schimbare necesară pentru rolul de caravler pe care îl va interpreta.

Robert Pattinson a cunoscut succesul după ce a jucat în Twilight, în rolul lui Edward Cullen. Acum își dorește să dea din nou lovitura într-o nouă producție - “The King”, interpretându-l pe cavalerul Dauphin.

Noul rol atrage după sine o nouă schimbare de look, schimbare ce a provocat un val de reacții din partea fanilor. Pattinson are părul lung, blond, până la umeri.



I am here for Rob and his sexy long blonde hair..why does it make him look younger..???????????????????? #RobertPattinson #TheKing #TheDauphin pic.twitter.com/7cCsrNGmDg