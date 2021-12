Rochia controversată în care Rihanna a mers la învestirea primului președinte din istoria Barbadosului

Barbados a devenit republică, întrerupând legăturile imperiale şi domnia reginei Elisabeta a Marii Britanii, la 400 de ani de la sosirea navelor engleze pe insula din Caraibe. Iar Rihanna nu a ratat evenimentul de învestire a primului președinte din istoria Barbadosului, Sandra Mason. Cu această ocazie, cântăreață a fost numită “erou național”.

Rihanna a participat la fastuoasa ceremonie într-o rochie controversată, prin care i se distingeau la perfecție formele corpului. Cântăreața a apărut în fața noului președinte într-o rochie portocalie, lucioasă, purtată fără sutien. Paparazzii au fotografiat-o din toate unghiurile și sute de imagini au apărut pe internet, cu Rihanna etalandu-și formele prin ținuta de gală.

"Fie că tu să să strălucești în continuare ca un diamant și să aduci onoare națiunii tale prin operele tale, prin acțiunile tale", i-a spus premierul Lia Mottley Rihannei, cu referire la celebrul hit al artistei, “Diamonds”.

Ulterior, Rihanna a participat la o ceremonie dedicată doar ei, în care a fost recompensată cu National Hero Award.

“Aceasta este o zi pe care nu o voi uita niciodată. În același timp, este o zi pe care nu am prevestit-o. Am călătorit în întreaga lume și am primit numeroase premii, însă nimic nu se compară cu acesta primit în țara mea natală”, a spus Rihanna.

La a doua festivitate, cântăreața a purtat un outfit alb, combinat cu sandale aurii.

Barbados va rămâne o republică în cadrul Commonwealth-ului, un grup de 54 de ţări din Africa, Asia, America şi Europa, scrie news.ro.

Coloniştii britanici au transportat sclavi africani capturaţi pentru a lucra în câmpurile de trestie de zahăr ale insulei, iar Barbados a devenit un punct central al comerţului transatlantic brutal cu sclavi.

Populaţia de astăzi, de sub 300.000 de locuitori, este în mare parte de origine africană.

SURSA FOTO: PROFIMEDIA



