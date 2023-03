Romanian Creative Week, evenimentul dedicat industriilor creative românești, va avea loc la Iași în perioada 19-28 mai 2023

Clădiri „vii”, statui care capătă conștiință, show-uri de video mapping, la Iași. New Media District, spectacolul artelor vizuale, la Romanian Creative Week. Romanian Creative Week (RCW), cel mai important eveniment dedicat industriilor creative românești, care va avea loc la Iași în perioada 19-28 mai 2023, dezvăluie una dintre surprizele celei de-a treia ediții. Secțiunea New Media , care a răsucit și fascinat imaginația publicului la evenimentele din 2021 și 2022, vine în acest an cu New Media District, un proiect inedit și complex de arte vizuale. În cadrul aceleiași secțiuni, spectatorii vor putea admira și Light Vectors, o instalație senzorială de lumini.

New Media District, proiect curatoriat de Andrei Cozlac, dublu premiat de UNITER pentru video mapping, aduce la RCW 2023 zeci de artiști vizuali, instalații spectaculoase și show-uri new media, care vor transforma Iașul într-un oraș desprins dintr-un univers imaginar.

Lucrarea lui Alex Halka propune o imersare către o lume necunoscută, în care structura atomică a omului este descompusă și recompusă printr-o gaură neagră care absoarbe atenția spectatorului.

Grupul de vj Edge Mapping revine cu proiecții de video mapping prin care statuile voievozilor se reîncarnează în prezent, ca o voce a conștiinței privitorului. Publicul va putea admira și spectacolul de video mapping Dreams of future self, de pe Spitalul Militar.

Adistu propune Reaction-Diffusion-Fashion, o explorare a metamorfozei între ceea ce înseamnă prezența corpului și a vestimentației din perspectiva unor ființe bionice.

Radu Martin propune, prin Organic mapping, crearea pe clădiri a unor imagini digitale care transformă clădirea într-un organism viu. Artistul va oferi și BodyMind, o fuzionare a datelor bioritmice într-o structură digitală, unde pulsul inimii și activitatea cerebrală ale spectatorului sunt folosite ca pigmenți digitali în desenarea unui nou univers.

Lucrarea Infinte Random Reflection, aparținând artistului Red Iulian, are la bază o structură de mecanisme cinetice prin care lumina este reconfigurată sub forma unui flux cuantic.

Artistul NoiseLoop va fi prezent cu o trilogie a dimensiunilor spațiale, prin lucrările ENDLESS, LUMINATIV și PLURALISM, care invită publicul la reflecție asupra formelor de lumină și interacțiune.

Mihai Marian Mina alege să captureze semnele radio sau de televiziune și să creeze un sarcofag unde sunt îngropate semnalele analogice de transmisie audio-video, în lucrarea Signarium.

Lucrările Horus și Terminal, realizate de artistul Dromp, provoacă publicul la o interacțiune cu liane interactive sonore și luminiscente.

Andrei Botnaru propune, prin N-Life, radiografierea aproape microscopică a unui organism digital care reacționează la prezența organismului biologic.

Prin proiectului VR Theater – Volume 2, artista Alexandra Diaconița asamblează teatrul și formele de citire virtual-reality într-un format poetic. Un alt segment reprezentând artele performative este lucrarea This place was meant to tell a story a lui Valentin Mocanu, unde acesta performează cinci povestiri personale. Prezența artistului este realizată prin procese de Augmented Reality.

Spațiul real și cel virtual sunt două lumi paralele care au un singur punct comun: mintea umană și relația ei cu mișcarea corpului în aceste două spații, exprimate expresiv de artiști coregrafi Alice Veliche și Radu Alexandru, prin lucrarea Quantum Bodies.

Mintea umană este explorată și în lucrarea In Brain a artiștilor Aurel Asanache și Emilian Andre. Creierul devine o structură tangibilă, memoriile și experiențele putând fi accesate printr-o simplă atingere. Aurel Asanache propune și Interactive drawings, o explorare interactivă a desenului grafic.

Artista Ana Teodora Popa invită publicul la o explorare senzorială a emoțiilor, prin instalația Binaural Gates, unde spectatorii se poate lăsa imersați în lumi fantastice.

Augmented paintings, proiectul artiștilor Felix Aftene, Gabriel Caloian și Andrei Cozlac, aduce împreună două lucrări expuse la Paris, Berlin, Iași, Brașov: fragmentul instalativ din seria Mustața lui Dali a lui Felix Aftene și Anarchic Games a lui Gabriel Caloian.

Artistul Silviu Apostol va încânta spectatorii cu lucrarea Orb, unde spațiul bidimensional este adus într-un cadru tridimensional prin tehnici de video mapping.

Artistul vizual Andrei Cozlac ne propune, prin lucrarea Tree of Awe, să ne îndreptăm atenția către copaci, a căror energie și pulsație este adusă la suprafață într-un fenomen epifanic.

Reactive Fountain 2.2 aduce la RCW 2023 o instalație realizată de artiștii Silviu Apostol și Andrei Cozlac, în care elementul interactiv și reactiv devine chiar apa fântânii.

George Roșu asamblează în timp real, pe fațada clădirilor din Iași, forme și animații cu mesaj, contaminând volumele spațiului cu idei și retorici câteodată pline de umor și ironie.

Pentru că în noua cultură digitală, unde conceptul de blockchain, crypto și NFT încep să schimbe paradigme la nivelul valorizării obiectului de artă digitală, Augmented Gallery devine o microgalerie în care 30 de artiști își expun spre apreciere și vânzare lucrările.

Artistul Dan Basu propune o intervenție video asupra fațadei clădirii Institutului Francez, pe care o transformă într-o structură grafică animată, acompaniată de muzica lui Silent Strike.

Light Vectors, cel de-al doilea proiect din cadrul secțiunii New Media a RCW 2023, este o instalație senzorială de lumini a cărui concept pleacă de la interpretarea mitului peșterii a lui Platon. Lucrarea dezvoltă un mecanism vizual de ritmuri și sunete care includ experiențe sinestezice către un univers exterior sau interior. Autorii lucrării sunt Andrei Cozlac și artistul grec Alexandros Raptis, care lucrează în domeniul artelor spectacolului.

Detalii despre New Media District pot fi găsite în secțiunea New Media de pe site-ul www.romaniancreativeweek.ro.

DESPRE ROMANIAN CREATIVE WEEK

Aflat la cea de-a treia ediţie, Romanian Creative Week este organizat de Federaţia Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC), singura federaţie patronală reprezentativă la nivel naţional ce activează în sectorul Industriilor Creative din România. Înfiinţată la Iaşi, în 2011, FEPIC a organizat peste 50 de acţiuni de promovare naţională şi internaţională a industriilor creative româneşti.

