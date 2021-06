Romanian Fashion Week, cel mai cunoscut eveniment dedicat industriei modei românești, se desfășoară în perioada 4-6 iunie

Romanian Fashion Week, cel mai cunoscut și longeviv eveniment dedicat industriei modei românești, revine la Iași, în perioada 4-6 iunie 2021, după un deceniu de la ultima sa ediție, aducând împreună designeri tineri, dar și consacrați.

Show-urile de modă vor avea loc în cadrul Romanian Creative Week (RCW), cel mai important eveniment dedicat industriilor creative românești și primul mare eveniment cu public organizat anul acesta în România. Organizatorii RCW sunt Federația Patronatelor din Industriile Creative, Primăria Municipiului Iași și Palas.

Catwalk-ul, amenajat cu ajutorul echipamentelor transportate la Iași cu șase TIR-uri, are lungimea de 36 de metri și acoperă un spațiu de 1.000 de metri pătrați din Grădinile Palas. Pe scena impresionantă vor defila zeci de modele, care vor purta creațiile a peste 30 de designeri români.

Ediția din acest an a Romanian Fashion Week are două componente: Romanian designers și Innovative Future Platform.

Prima secțiune este dedicată designerilor consacrați, mulți dintre ei cu o carieră internațională și cu premii obținute la prestigioase evenimente profesioniste. Ceea ce îi leagă pe toți participanții este creativitatea și faptul că fiecare și-a conturat o puternică identitate vizuală. Colecțiile sunt destinate sezonului toamnă/iarnă 2021/2022 și reliefează diferite zone creative ale modei românești.

Smaranda Almășan, Venera Arapu, Lucian Broscățean, Ioana Ciolacu, Mihaela Glăvan, Jolidon, Murmur, Andrea Tincu, Irina Schrotter sunt designerii consacrați care vor fi prezenți la ediția din acest an a Romanian Fashion Week. Curatorul secțiunii Romanian designers și al întregului eveniment Romanian Fashion Week este stilistul Ovidiu Buta.

Evenimentul de la Iași este cunoscut drept o rampă de lansare pentru tinerii creatori de modă. De-a lungul celor 12 ediții organizate până acum, Romanian Fashion Week a lansat peste 40 de tineri designeri, unii dintre ei fiind prezenți, ca designeri consacrați, la evenimentul din 4-6 iunie, de la Iași.

Ceea ce la primele 12 ediții era secțiunea de Debut se transformă, în acest an, în Innovative Future Platform. Secțiunea va cuprinde o selecție de creativi care au deja în CV participări consistente la evenimente profesioniste, încununate cu diferite premii și/sau nominalizări. Proiectele creative cu o identitate vizuală bine conturată vor fi prezentate sub forma de colecții individuale sau de grup.

Pe lista tinerilor designeri, care vor avea prezentările la secțiunea Innovative Future Platform, sunt: Arsene Lucian Alexandru, BOL Fashion of Nature, BORBALA, Inga Brăgaru, Crina Bulprich, Carmen Cherecheș, Chic Utility, Sandra Chira, Octavia Chiru, Alexandru Floarea, Tudor Halațiu, Andra Handaric Studio, i.f. powered by irina schrotter, LU:NE, Cristina Lazăr, MONOM Studio, Sabina Pop, Prosper Center, Vladimir Sîrbu, Vika Tonu, Wanderer Wearables.

O parte inedită a secțiunii dedicate tinerilor designeri este „if powered by”, un proiect realizat în contextul Parteneriatului Instituțional de Practică inițiat de Irina Schrotter și Lucian Broscățean, în 2017, cu Departamentul Modă-Design Vestimentar al Universității de Artă și Design Cluj-Napoca.

„De-a lungul celor patru ani, s-au organizat, cu diferite serii de masteranzi, internship-uri plătite și practică în fabricile de la Iași ale brand-ului irina schrotter. În fiecare semestru, acest tip de relaționare cu industria, dă un valoros know-how masteranzilor. Timp de 4 sezoane s-a lucrat la un proiect amplu cu parteneri strategici ai brand-ului, din Hong Kong și Shanghai.

Grupa de masteranzi ai nului II, coordonați de conf.univ.dr. Lucian Broscățean, își vor prezenta câte trei ținute realizate cu sprijinul tehnic al Atelierului Irina Schrotter. Diversitatea tematică și morfologică, investigarea unor teme relevante pentru moda începutului de secol 21, deconstrucții și reconstrucții ale unor forme clasice și/sau ale unor tipare din Istoria Costumului sunt elemente care definesc colecțiile capsulă ce vor fi prezentate în cadrul Romanian Creative Week”, arată organizatorii.

Detalii despre Romanian Fashion Week: https://romaniancreativeweek.ro/fashion/

Programul prezentărilor de modă: https://romaniancreativeweek.ro/full-schedule/program-rfw21/

* În funcție de condițiile meteo, programul poate suferi modificări, care vor fi comunicate în timp util.

Programul prezentărilor designerilor la cea de-a XIII-a ediție a Romanian Fashion Week:

VINERI, 4 IUNIE 2021

18:00-19:00 / IF PLATFORM

Carmen Cherecheș / Prosper Center

Crina Bulprich & Monom / Octavia Chiru

UNArte București – Departament Modă

20:00-21:00 / ROMANIAN DESIGNERS

MURMUR

Lucian Broscățean – Fashion Film

Sandra Chira / Cristina Lazăr

Venera Arapu

SÂMBĂTĂ, 5 IUNIE 2021

18:00-19:00 / IF PLATFORM

Andra Handaric Studio / Wanderer Wearables

BORBALA / LU:NE

Alexandru Floarea & Vika Tonu

20:00-21:00 / ROMANIAN DESIGNERS

Lin & Mihaela Glăvan

Hamza

Jolidon

Andrea Tincu

DUMINICĂ, 6 IUNIE 2021

18:00-19:00 / IF PLATFORM

Tudor Halațiu / Vladimir Sîrbu

Chic Utility / Inga Brăgaru

BOL Fashion of Nature / Arsene Lucian Alexandru

20:00-21:00 / ROMANIAN DESIGNERS

Ioana Ciolacu

i.f. powered by irina schrotter

Smaranda Almășan – Fashion Film

Irina Schrotter

Show-urile de modă vor putea fi urmărite atât live, în Grădinile Palas, cât și online, spectacolele fiind transmise pe paginile de Facebook și de Instagram ale Romanian Creative Week, precum și pe canalul de YouTube al evenimentului.

Partenerii principali ai Romanian Fashion Week sunt: Palas, Primăria Municipiului Iași, Complexul Muzeal Național Moldova Iași, Raiffeisen Bank, Lancôme, Teilor, Philips, Freudenberg, Greenfield, Volvo, FIT.