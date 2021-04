Românii au talent și filmul Spotlight s-au aflat pe primul loc în preferințele telespectatorilor

Chiar dacă soarele încă nu s-a decis dacă vrea să apară zi de zi sau se lasă copleșit de norii care aduc ploaia, iar restricțiile ne trimit devreme în casă, în fiecare vineri avem un motiv serios de bucurie: cel mai iubit show de divertisment revine!

În plus, după emisiune, românii au ocazia de a se bucura de unele dintre cele mai iubite filme apărute de-a lungul anilor și premiate de specialiștii în domeniu!

La 13 ani poți cânta operă fără cusur? Irina Murgu a demonstrat că este posibil! De la 4 ani și-a dorit să cânte muzică clasică, iar pe scenă a găsit locul în care se poate descărca. Aseară, puștoaica a venit în fața juraților și i-a cucerit de la primele note. ”Ceea ce ai transmis cântând a fost divin”, a spus Andra, iar Alexandra nu s-a ferit să îi transmită că are ”o voce angelică”. Concluzia serii i-a aparținut maestrului Călinescu: ”Ești o micuță orgă care o să devii o catedrală... într-o zi”.

Cei care s-au calificat în următoarea etapă sunt: Denisa Cordun, Iliuță de la Jina, Sandro Machado, All in One Dance, Andrei Dragu, Denisa Cernescu, Say Ufuk, Cătălin Pap, Cristina Ropotin, Challenge Arts, Maria Smaranda și Irina Murgu.

Emisiunea Românii au talent a fost lider absolut de audiență. Show-ul a înregistrat 11.7 puncte de rating și 29.4% cotă de piață în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 8.8 puncte de rating și 22.2% share. La nivelul publicului cu vârsta cuprinsă 18 și 49 de ani, din mediul urban, în intervalul orar 20:28 – 23:10, PRO TV a condus topul televiziunilor cu 8.6 puncte de audiență și 26.1% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe locul 2 avea 7.9 puncte de rating și 23.9% share.

Peste 2 milioane de telespectatori din întreaga țară au urmărit show-ul, iar în minutul de maximă audiență de la 21:17 aproape 2.7 milioane de români se uitau la emisiune.

Filmul Spotlight, regizat de Tom McCarthy, cu Mark Ruffalo și Michael Keaton în rolurile principale, a făcut ca seara românilor să fie una perfectă. Filmul a obținut 5.1 puncte de rating și 26.5% cotă de piață în rândul publicului național, cu vârsta între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD față de locul 2 care avea 3.0 puncte de rating și 15.6% share.

Și la nivelul publicului cu vârsta cuprinsă între 18 și 49 ani, din mediul urban, PRO TV a fost lider de audiență, înregistrând 4.0 puncte de audiență și 22.5 cotă de piață, în timp ce locul 2 avea 2.7 rating și 15.2% share.

Chiar dacă weekend-ul trece rapid, motivul de bucurie există! Luni, de la 20:30, alți concurenți își vor lua inima în dinți și vor veni în fața juraților pentru a-și prezenta talentul. Nu ratați întâlnirea cu o nouă ediție #unusiunu!

Românii au talent - #unusiunu