Romanița Iovan, mărturisiri emoționante la șapte ani de la accidentul din Apuseni: "Asta a fost menirea mea"

Romanița Iovan este un nume cu rezonanță în industria modei. De-a lungul timpului a cunoscut succesul, dar a trecut și prin momente cu adevărat dificile. La 7 ani de la accidentul aviatic care i-a curmat viața lui Adrian Iovan, creatoarea de modă a vorbit despre tragedie.

Romanița Iovan a vorbit, cu lacrimi în ochi, despre accidentul aviatic din 2014 al lui Adrian Iovan. Creatoarea de modă a dezvăluit că cel mai dificil a fost să îi prezinte fiului Albert, atunci în vârstă de 7 ani, tragedia care se întâmplase.

"Sunt momente și momente în viața tuturor. Dar eu în momentul ăla mi-am găsit o forță pe care nici nu credeam că o am. Când i-am zis că a murit ca un erou și că tu ai un tată erou, am observat că el are o forță și o putere în el mai mare decât a oricărei altă persoană", a dezvăluit Romanița, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Pe de altă parte, Romanița este convinsă că divinitatea i-a fost alături în clipele dificile și i-a oferit puterea de a depăși, cu pași mici, provocările vieții.

„Lucrurile sunt dureroase când știi că Adrian a murit cu zile, el a murit că a înghețat. Hipotermie, asta scrie pe certificatul de deces. Sigur că mi-am zis că Dumnezeu îți dă cât poți să duci. Și dacă am putut să duc înseamnă că asta a fost menirea mea", a explicat Romanița Iovan.

Romanița Iovan este mama unui adolescent talentat și plin de energie, pe nume Albert. Băiatul a moștenit pasiunea pentru pilotaj a tatălui său, Adrian Iovan, însă nu s-a concentrat asupra avioanelor, ci a mașinilor. Aflat la vârsta la care alți adolescenți s-ar juca pe calculator, fiul Romaniței participă la competiții de pilotaj și obține premii!



