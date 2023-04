Românul Șerban Cazan semnează producția muzicală pentru RITA ORA și Fatboy Slim și lucrează la noul album

ROMDROPS, extensia internaționala a companiei lui Smiley, cu studioul la Londra, începe în forță expansiunea în Liga Mare a industriei muzicale internaționale!

2023 va fi plin de lansări uriașe pentru ROMDROPS! Dupa inedita colaborare între James Carter, Ofenbach și James Blunt - Can't forget you si cel mai recent single al Ritei Ora - Praising you feat Fatboy Slim, echipa ROMDROPS anunta un an plin de muzică la cel mai înalt nivel!

Șerban Cazan, producătorul și compozitorul cu care Smiley a pornit HaHaHa Production, semnează ca reprezentant ROMDROPS producția muzicală a celei mai recente piese a artistei de talie mondiala RITA ORA feat. Fatboy Slim, „Praise You”, după ce cu o săptămâna în urmă, celebrii James Carter, Ofenback și James Blunt au lansat Can't forget you, piesa co-produsă de Șerban Cazan și co-scrisă de Vladimir Chopsticks, tot artist, compozitor și producător HaHaHa Production. Șerban Cazan anunță și lucrul alături de Rag’n’Bone la următorul album al marelui artist și multe alte proiecte de talie mondială.

„Este o bucurie enormă, după 15 ani de muncă neîntreruptă, să vezi cum toate visele noastre de a lucra la cel mai înalt nivel internațional, să înceapă să se materializeze. Experiența acumulată în toți acești ani în România constat că se traduce perfect în nevoia pieței internaționale de muzică. Evident, trăiesc, de fiecare dată, emoția următorului artist, super-star care trece pragul studioului, emoția că de cele mai multe ori, în cameră, ai parte de oameni cu un trecut muzical absolut impresionant, cu multe reușite, cu multe premii și hit-uri internaționale la activ. E foarte plăcut să vezi cum toată emoția asta a necunoscutului se transformă în puterea ta cea mai mare, probabil cel mai frumos sentiment trăit vreodată de mine în legatura cu muzica. Am constatat că indiferent de piață, de nivel, de succes, și artiștii străini trec prin aceleași struggle-uri ca artiștii nostri, aceleași emoții, aceleași frici, aceleași bucurii. Mă simt binecuvântat că am ocazia să lucrez cu nume imense din industria muzicală internațională. Vă anunț în exclusivitate un proiect la care am lucrat foarte intens în ultima perioadă în Londra, viitorul album al lui Rag'n'Bone Man. A fost un an intens, plin de întâlniri, experiențe, sesiuni de creație la care până nu demult nici măcar nu îmi permiteam să visez. Aș putea aminti aici de exemplu: Anne - Marie, Tom Walker sau Ella Henderson. Stați pe aproape ... vin una câte una", povestește Șerban Cazan, unul dintre cei mai valoroși, premiați și respectați producători muzicali din România.

Colaborarea cu Rita Ora, una dintre artistele cu cele mai multe piese number 1 în UK, cu zeci de premii internaționale și milioane de abonați pe canalul de YouTube, i-a adus lui Șerban Cazan pe lângă apropierea de un artist deschis, jovial și valoros cu care a descoperit foarte multe lucruri în comun și satisfacția unui rezultat muzical apreciat de Fatboy Slim, artistul a cărui piesă a lucrat-o.

”Când am început să lucrăm împreună în studio, Rita avea deja 26 de piese alese pentru album și șansele să mai intre ceva nou erau foarte mici. De asemenea, nici nu se punea problema ca Fatboy Slim să fie feat pe piesa. El doar îi dăduse un acord preliminar Ritei sa folosească orice piesa a lui în ideea unui remake. Supriza cea mai mare a fost că dupa ce am terminat sesiunea, Rita i-a trimis piesa așa cum am facut-o noi și i-a plăcut atât de tare încât a zis că trebuie să fie și el pe piesă. Nu există satisfacție mai mare! Dar până să mă bucur de rezultatele profesionale ale colaborării, am descoperit o artistă foarte caldă și umană. Avem extraordinar de multe lucruri în comun, ea este din Pristina, crescută la Londra, dar cu o parte din familie rămasă în Kosovo. Am vorbit despre o grămadă de chestii leagate de zona din care venim, despre cum ne place să mâncăm brânză cu ceapă verde și să mușcăm din ceapa verde. Chiar am dezvoltat o relație foarte strânsă si voi reveni cu ea în studio în iulie pentru a începe lucrul la următoarele materiale muzicale. Sunt recunoscător pentru fiecare secundă din viața mea de acum, dar și din viața mea de până acum care m-a ajutat să fiu cum sunt astăzi!”, a povestit Șerban Cazan care crede că artiștii și creatorii din România sunt ”the next big thing” în industria muzicală mondială.

La 15 ani de când s-a lansat, HaHaHa Production a devenit una dintre cele mai apreciate și accesate ”scene” de lansare pentru artiștii, compozitorii și producătorii muzicali din România, iar deschiderea internațională a valorilor din muzica românească a venit ca un pas dorit, muncit și presărat cu multă inovație și pasiune.

”A ajunge să faci muzică în țări-reper pentru industria muzicală mondială, având în vedere poziționarea geografică și istorică a României, este o realizare notabilă și dificilă. Aceste colaborări de succes ale ROMDROPS cu artiști uriași subliniază potențialul creativ și tehnic al producătorilor și artiștilor români și evidențiază valoarea și relevanța HaHaHa Production pe scena globală, din poziția de lider în producția muzicală din România. Viitorul este plin de posibilități și avem satisfacții foarte mari la fiecare pas. Planurile Romdrops includ extinderea și consolidarea colaborărilor cu artiști și producători internaționali, explorarea unor noi genuri muzicale și dezvoltarea unor proiecte inovatoare care să ne poziționeze în fruntea industriei muzicale la nivel global.”, declară Filip Maria, General Manager HaHaHa Production.

ROMDROPS este o companie de publishing și producție muzicală, înființată în 2021, menită să deschidă oportunități globale grandioase pentru artiștii, producătorii și scriitorii români, în urma unei tabere internaționale de creație organizate de Smiley și HaHaHa Production în Transilvania. HaHaHa Production, publisher de succes și unul dintre cele mai creative și titrate labeluri independente din România, Milk&Honey, una dintre cele mai puternice firme de management muzical din lume, Oak Felder, câștigător al premiului Grammy, considerat a fi unul dintre cei mai prolifici producători muzicali ai ultimilor ani au înființat împreună Romdrops, care activează pe piața muzicală din întreaga lume, colaborează cu TOP 40 cei mai cunoscuți artiști ai lumii, lucrează pentru proiecte din topurile americane, britanice și din toate țările care contează și care generează hituri.

”Este un moment la care am visat încă de când am înființat HaHaHa Production. Eu am știut că o întâlnire cu echipa noastră o să fie o revelație pentru muzica mare, pentru că aici sunt oameni extrem de talentați care au toate datele să cucerească lumea și am așteptat și lucrat continuu la momentul când să și demonstrăm asta. Iata ca acel moment a venit și este doar începutul”, declară cu mândrie Smiley, artistul, compozitorul, producătorul muzical și fondatorul HaHaHa Production și co-fondatorul ROMDROPS.