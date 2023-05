Romdrops, divizia internațională a HaHaHa Production, locul 1 și 7 la American Idol și locul 1 în Top 100 Itunes America

Romdrops, compania internațională înființată de HaHaHa Production în Los Angeles, ajunge din nou în topurile mondiale și în cele mai importante titluri din presa internațională!

Artistul Iam Tongi a câștigat locul 1 și marele premiu la „American Idol”, cu piesa I’ll be seeing you, produsă de Florin Boka (Feenom) și Roland Kiss, unii dintre cei mai importanți producători muzicali ai HaHaHa Production și Romdrops, alături de marele Oak Felder. Piesa cu semnătură românească I’ll be seeing you este deja locul 1 în Top 100 ITunes, în America. Pe lângă piesa de pe locul 1 a lui Iam Tongi, Romdrops prin Lucian Nagy semnează producția muzicală și a piesei de pe locul 7 „American Grace” cântată de Zacharian Smith.

Performanțele Romdrops de la American Idol vin la doar câteva săptămâni de la lansarea piesei „Praising You” a artistei Rita Ora, cu producția muzicală semnată de Șerban Cazan, tot parte din Romdrops și din istoria HaHaHa Production, care a înregistrat până acum peste 7 milioane de streams pe Spotify și peste 8 milioane vizualizări ale clipului și se află în Top 20 piese difuzate de radiourile din UK și în Top 30 piese difuzate în America.

„Sunt foarte fericit pentru Iam Tongi că a câștigat “American Idol”. Mă bucur enorm că am avut ocazia să particip la producția piesei lui “I’ll Be Seeing You”. Piesa este pe locul 1 în momentul de față în America… este un sentiment nou pentru mine, o bucurie enormă, mai ales când mă gândesc și la oamenii prin mâna cărora a trecut piesa aceasta lucrată de mine. Pe lângă mine și Roland Kiss cu care am făcut producția, piesa a mai trecut pe la legendarul Oak Felder care a făcut varianta finală a producției, iar apoi a fost mixată de către Manny Marroquin, unul dintre cei mai premiați ingineri de sunet din istorie.

Să lucrez la nivelul acesta în industria muzicală este o binecuvântare, visez la acest lucru de la varsta de 11 ani și vreau să-i mulțumesc lui Smiley pentru toată răbdarea și viziunea pe care o are. Pentru mine la nivel profesional urmează multă muzică, simt că sunt în cea mai bună formă a vieții mele și sunt foarte focusat și dedicat.”, declară recunoscător Feenom, care este producător muzical la HaHaHa Production de mai bine de 8 ani, iar de 2 ani a devenit parte din Romdrops, entitatea internațională a companiei lui Smiley.

„Sincer încă procesez tot ce se întâmplă, este prima mea lansare în Statele Unite care, iată, a ajuns direct pe locul 1 în Itunes Top 100. Mă bucur enorm să împart această realizare uriașă cu colegul și unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, Feenom. Procesul de lucru a fost magic și lucrurile s-au legat de la sine. Am plecat de la o schiță și niște notițe de la Iam Tongi și Oak Felder privind direcția muzicală și am ajuns aici pe primul loc.

E copleșitor să lucrezi cu nume atât de mari și să vezi cum visurile tale din copilarile prind viață. Am atât de multe proiecte importante la care lucrez cu oameni frumosi si autori geniali din Londra si multe alte colturi ale lumii încât pot spune că eu nu trebuie decât să continui să muncesc și să las Universul să-și facă treaba, pentru că le așează pe toate în viața mea minunat!”, a declarat emoționat Roland Kiss, producător muzical în echipa HaHaHa Production de 6 ani de zile și parte din Romdrops, povestea de succes care se scrie deja în cele mai importante țări din industria muzicală mondială.