Rona Hartner a dezvăluit motivele divorțului de Herve Camilleri. Ce spune despre partaj

În urmă cu câteva zile, Rona Hartner a dezvăluit în exclusivitate pentru PRO TV că ea și iubitul ei francez, Herve Camilleri, divorțează. Iată că acum s-au aflat și motivele despărțirii celor doi.

Rona Hartner și Herve Camilleri divporțează după trei ani de relație și aproape un an și jumătate de când s-au căsătorit. După ce au trecut împreună printr-o perioadă nefericită, când Rona a fost diagnosticată cu cancer de colon, iată că artista a anunțat că povestea lor de dragoste s-a încheiat.

Rona Hartner a dezvăluit motivele divorțului de Herve Camilleri

Chiar dacă, inițial, Rona nu a vrut să dea ofere foarte multe detalii, aceasta a dezvăluit pentru click.ro care au fost motivele divorțului: “Acum un an și jumătate ne-am căsătorit, dar eram de trei ani de zile împreună și pot să zic că am avut noi niște semnale de alarmă că ceva s-ar putea să nu funcționeze prea mult timp. Știi cum este, dragostea și pasiunea te fac să continui, să mergi mai departe și să nu ții cont de primele semnale de alarmă. Dar poate că asta am învățat acum, cu experiența asta, că de fapt acele prime semnale trebuie să te facă să fii mai prudent și acum îmi dau seama că m-am comportat ca și când aș fi avut 16 ani și că nu am fost prudentă! La noi nu a fost doar o dragoste cu năbădăi, un conflict și un divorț. Divorțăm pentru că nu am știut să rezolvăm sau să gestionăm conflictele dintre noi”, a spus Rona pentru sursa citată.

Ce spune Rona Hartner despre partaj

Rona Hartner și Herve Camilleri au decis deja ce se va întâmpla cu bunurile dobândite în timpul căsniciei. Astfel, cântăreața a rămas cu proprietatea de pe Coasta de Azur, iar Herve și-a luat tot ceea ce a vrut. “Mi-a făcut o listă și i-am dat tot ce vrut. Din fericire, a fost foarte corect. Și cu conturile ne-am aranjat”, a declarat Rona în cadrul unei emisiuni mondene.