Rona Hartner a rămas fără sursă de venit după diagnosticul crunt: Am corpul de 50 de ani și tonusul de 185 de ani

Rona Hartner trece prin clipe cumplite după ce a fost diagnosticată din nou cu cancer. La sfârșitul lunii iulie, artista a dezvăluit că duce o luptă contracronometru cu un cancer în stadiul 4 la plămâni și metastaze pe creier.

Rona ține legătura cu fanii ei prin intermediul rețelelor de socializare, iar recent a făcut un live pe contul de Facebook și a vorbit despre problemele sale de sănătate.

Chiar dacă diagnosticul este unul înfiorător, Rona nu și-a pierdut speranța. În trecut, vedeta a învins boala după un tratament dur și a reușit să se întoarcă pe scenă, locul pe care-l iubește cel mai mult. Rona a fost diagnosticată cu cancer la colon și la ficat în urmă cu mai mulți ani.

Rona le-a povestit prietenilor virtuali că momentan se simte extrem de obosită și că din cauza bolii și-a pierdut orice sursă de venit.

„Am cancer de fumător în corp de nefumător. Totul a venit pe un fond de stres foarte mare, foarte puternic. Am și dorința asta mare să fac ceva, dar nu mai pot. Acum două săptămâni aveam 50 de ani, acum am 185. Când trebuie să fac orice mișcare, îmi ia ca unui om de 185 de ani. Eu am vrut să am o vârstă avansată, dar nu acum, nu tot anul ăsta. Voiam în timp să apară vârsta avansată. M-am trezit de pe o zi pe alta cu această vârstă. Prietenii mei au fost atât de panicați când au văzut ce mi se întâmplă… Le-am zis să se roage. Și să mă ajute să mai fac ultimul album, dar vreau să scriu și o carte. Dar cum să te concentrezi când, de fapt, ești diminuat? Sinceră să fiu, am corpul de 50 de ani și tonusul de 185 de ani, totul e diminuat”, a explicat artista, potrivit Libertatea.

Rona a trebuit să-și anuleze toate concertele și proiectele pe care le avea în derulare.

„Acum, eu nu mai câștig niciun ban. Toate au dispărut, toate proiectele, contractele. A dispărut totul. Eu trebuie să stau acasă să am încredere în Dumnezeu. Stau acasă cuminte”, a mai artista.

Fotografii: Facebook @Rona Hartner