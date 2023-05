Roxana Vancea, îngrijorător de slabă. Cum arată în prezent fosta asistentă TV

Roxana Vancea a trecut printr-o schimbare radicală. Deși nu a avut niciodată probleme cu kilogramele în plus, fiind o fire atletică, fosta asistenta TV a ajuns îngrijorător de slabă și recunoaște că se lupta să puna câteva kilograme pe ea. Iată cum arată în prezent!

Înainte să se lase de televiziune, Roxana Vancea cântarea 50 de kilograme, o greutate potrivită pentru înălțimea ei, însă mărturisește că totul se datora geneticii, întrucât nu făcea sport. Ulterior, aceasta a devenit pasionată de fitness, iar acest lucru se vedea și pe corpul ei tonifiat. Însă după ce a născut, fosta asistenta TV a slăbit extrem de mult, ajungând să aibă 45 de kilograme.

„În prezent am 45 de kilograme la o înălțime de 1.63 cm, sunt o persoană scundă. Acum mănânc orice, în momentul de față, pentru că îmi doresc să mă îngraș 3/4 kilograme însă nu reușesc. Atunci când eram „vecina” de la “Neața cu Răzvan și Dani” aveam 50 de kilograme dar nu făceam sport, doar ce făceam la facultate și cam atât. În trecut, când eram mai grăsuță, am avut singur an în care m-am dereglat hormonal și m-am îngrășat 12 kilograme pe care le-am dat după aia jos în următoarele șapte luni. În rest sunt slabă de când mă știu, nu atât de slabă că acum, dar tot timpul am avut undeva la 49/50 kilograme”.

Roxana Vancea a devenit mamă în 2021

Roxana Vancea este căsătorită cu Dragoș Paiu din 2019 și a devenit mama unui băiețel în 2021. De când îl are pe micuțul Zian, vata sa s-a schimbat complet. Aceasta a renunțat la televiziune și s-a dedicat familiei, lucru ce pare să o împlinească. De asemenea, aceasta are grijă și de băiețelul soțului ei, Milan.

Sursă foto: Instagram

