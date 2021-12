Ruby, într-o rochie periculos de decupată. Cum arată ținuta incendiară

Un moment de neatenție și… s-ar putea vedea totul! Ruby a apărut într-o rochie incendiară la cea mai recentă ședință foto: vedeta a avut grijă să stea mereu în poziția corectă pentru a nu arăta mai mult decât intenționa.

Ruby a purtat o rochie… problematică la cea mai recentă ședință foto. În public ar trebui să aibă mare atenție cu ea, pentru a nu dezvălui mai mult decât este cazul. Asta în condițiile în care ținuta este extrem de decupată, este legată cu un fel de ac de siguranță și se poartă fără lenjerie intimă.

“Ce visez noaptea îmi croiesc fetele dimineața”, a scris Ruby pe Instagram, lăsându-și fanii să înțeleagă că rochia îndrăzneață a fost ideea ei.

Fanii au fost încântați de ținută și chiar și Mihaela Rădulescu a catalogat-o drept incendiară.

Ruby este una dintre puținele vedete din România care nu ascund că și-au făcut operații estetice. Este cunoscut faptul a artista a avut mai multe intervenții la sâni și la nas.



“Două rinoplastii mai târziu, am un nas drăguţ cu care miros tot! Asta a fost un complex major pentru mine şi după ce l-am pus la punct, parcă mi-a crescut un corn de unicorn în frunte de fericire! Dar gata! Am scăpat de treaba cu complexele, nici celulita nu mi se mai pare capăt de lume!”, spunea Ruby într-un interviu pentru OK Magazine.