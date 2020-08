Ruby, probleme cu silicoanele. Motivul pentru care a ajuns pe masa de operație din nou

Ruby și-a îngrijorat foarte tare fanii după ce a postat mai multe story-uri pe Instagram din spital, fără să spună ce a pățit. Însă după ce medicul a realizat intervenția pentru care venise, cântăreața le-a spus fanilor că a avut, din nou, probleme cu silicoanele “pentru că nu a fost cuminte”. Practic, recomandarea este să eviți efortul, lucru pe care artista nu l-a făcut și a avut mari probleme din cauza asta.

"Nu vă faceți griji. Nu am avut grijă de intervenitia mea de la sâni, promit că o să stau cuminte. După prima mea intervenție am fost la un concert la minus 40 de grade, e o intervenție de care trebuie să ai grija. Acțiunea mea m-a afectat pe termen lung. Am fost la o emisiune, am sărit, am făcut ca nebuna, normal că nu e ok. Am început să rețin apă, mi-am scos-o, apoi am fost la alta emisiune unde am tăiat lemne cu bărbăție și iată-mă aici”, a explicat Ruby pe Instagram.

“Aveți grijă de voi, să fiți sănătoși, să nu fiți ca mine nebuni, să faceți tot ce vă taie capul că după aia aveți probleme. Eu m-am scărpinat când nu trebuia și acum trebuie să mă mai scarpin o dată pentru că nu am fost cuminte. Nu vă îngrijorați pentru mine, nu am niciun fel de probleme decât cele pe care mi le provoc singură. Singura mea problemă reală a mea acum e că nu am voie să beau suc, iar pentru mine sucul e viață, e combustibilul meu”, a mai spus artista.