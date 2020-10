Rumer Willis face dezvăluiri incendiare. Când și-a pierdut virginitatea fiica lui Demi Moore

Invitată în emisiunea “Red Table Talk”, găzduită de Jada Pinkett Smith, fiica lui Demi Moore a făcut o serie de dezvăluiri incendiare. Rumer Willis a povestit când și cu cine și-a pierdut virginitatea.

Rumer Glenn Willis (32 de ani) este fiica mai mare a actorilor Demi Moore și Bruce Willis. Tânăra cochetează cu actoria și a avut apariții la Hollywood în producții ca: “Hostage”, “The House Bunny”, Sorority Row” și “Once Upon a Time in Hollywood”.

Vezi mai multe imagini cu Rumer Willis in galeria foto de mai jos

Recent, ea a fost invitată de nevasta lui Will Smith în emisiunea “Red Table Talk”. Aici, actrița a vorbit printre altele și despre momentul în care și-a început viața sexuală. “Când mi-am pierdut virginitatea aveam 18 ani. Pe atunci eram mai preocupată de rușinea pe care o simțeam pentru că nu o făcusem încă. Nu am fost abuzată sau violată... dar nu am spus da. Nu am spus nici nu! Totul s-a întâmplat pur și simplu. El era mai în vârstă decât mine și oarecum a profitat de asta. Aici cred că este vorba și de cât de responsabil este un bărbat. Nu înseamnă nu, dar dacă nu poți spune nu?”, a declarat Rumer în emisiune, potrivit Etonline. Rumer a mai spus că i-ar fi plăcut ca partenerul ei de atunci să o întrebe dacă este pregătită pentru asta.

Emisiunea Jadei Pinket Smith va fi difuzată integral marți. Alături de Rumer au mai fost invitate și Amber Rose și DeAndre Levy.



Fotografii: Getty Images



Vezi și VIDEO: TikTok te învață cum să te protejezi de HIV