Rușii folosesc trotineta pentru a trece granița cu Georgia. De ce au recurs la acest mijloc de transport

Georgia este una dintre principalele țări de pe lista de opțiuni ale rușilor care fug de mobilizare. După ce la granița cu această țară, în ultimele zile, s-au format cozi de mașini, mulți au ales un alt mijloc de transport- trotineta.

„Rușii închiriază acum trotinete pentru a trece granița în Georgia, deoarece traficul este aglomerat și nu poți trece pe jos. A existat o schemă similară pentru refugiații care mergeau cu bicicletele din Rusia în Norvegia”, a scris corespondentul The Guardian, Andrew Roth, pe Twitter.



În video-ul de mai sus, bărbatul spune că a fost nevoit să-și cumpere o trotinetă, ca să treacă frontiera, pentru a evita să stea aproximativ 24-30 de ore la coadă în mașină. El mai spune că dacă folosești fie o trotinetă, o bicicletă sau chiar rolele poți trece mult mai rapid. „Tot ce trebuie să fac este să depășesc această coaloană de 8 km, apoi voi fi în Georgia”, spune el.

Mai multe filmulețe care arată situația la granița cu Georgia au fost publicate pe rețelele sociale. Au apărut chiar și filmări din dronă, care arată cât de disperați sunt rușii să își părăsească țara, după ce Vladimir Putin a anunțat mobilizarea parțială.



The Georgia-Russia border at Verkhny Lars is often tailed-back, but the social media footage of it today is insane. Spot the guys crossing on scooters, avoiding the ban on pedestrians. https://t.co/6NKoqqE4Gt pic.twitter.com/e3RS82B905