Russell Brand, acuzat de viol de 4 femei diferite. Replica comendiantului la dezvăluirile monstruoase

Comediantul și prezentatorul Russell Brand este acuzat de viol și agresiune sexuală, de patru femei. Denunțătoarele susțin că vedeta de 48 ani le-a abuzat în perioada 2006-2013, înainte ca acesta să devină star la Hollywood. Brand a negat toate acuzațiile.

Russell Brand este sub tirul unor acuzații scandaloase de viol și abuz sexual, pe care le-a negat cu vehemență pe contul său de YouTube. Patru femei diferite s-au plâns că au fost abuzate sexual de comediantul englez în perioada 2006-2013, în cadrul unor anchete jurnalistice publicate de The Sunday Times, The Times și emisiunea Dispatches de la Channel 4.

Una dintre denunțătoare susține că avea 16 ani când Russell Brand „i-a luat virginitatea”. Femeia, a cărei identitate a fost protejată de publicațiile amintite, a dezvăluit că Brand i-a îndesat „penisul pe gât”, fâcând-o să se înece.

Russell Brand, acuzat de viol: mărturiile celor 4 femei

Una dintre femei susține, într-un articol publicat de The Times, că englezul, pe atunci prezentator la Radio BBC 2 și Channel 4, a violat-o cu fața la perete, în apartamentul său din Los Angeles.

A doua femeie l-a acuzat pe Brand de viol, petrecut în timp ce lucrau împreună la Los Angeles, și de faptul că el a amenințat-o cu „acțiuni legale” dacă ar dezvălui cuiva.



O altă femeie pretinde că Brand a abuzat-o fizic și psihic, în timp ce a patra, azi în vârstă de 31 de ani, este cea care susține că a fost violat-o de comediant pe când avea 16 ani.

Conform ziarului, tânăra era într-o relație cu Russell Brand când el, profitând de faptul că e minoră, a agesat-o sexual.

„Eram așezată în pat, lângă tăblia patului, iar el și-a îndesat penisul în gâtul meu și nu am putut respira. Pur și simplu mă sufoca, nu puteam să respir, îl împingeam și nu se dădea deloc înapoi”, a spus femeia, conform sursei citate.

Reacția lui Russell Brand: „Toate relațiile au fost consensuale”

Russell Brand a răspuns pe YouTube acuzațiilor care i se aduc, negându-le cu vehemență. Comediantul crede că se duce o campanie de discreditare a numelui său.

„Aceste acuzații se referă la perioada în care lucram în mainstream, când eram tot timpul în ziare, când eram în filme. Și, după cum am scris pe larg în cărțile mele, am fost foarte, foarte promiscuu.

În acea perioadă de promiscuitate, relațiile pe care le-am avut au fost absolut întotdeauna consensuale. Am fost întotdeauna transparent în privința asta atunci și sunt transparent în privința asta și acum.

Și să văd că transparența metastazată în ceva criminal, pe care îl neg absolut, mă face să mă întreb dacă nu cumva există o altă agendă în joc”, a spus actorul pentru admiratorii său virtuali. Vezi VIDEO mai jos!





Jordan Martin: „M-a obligat să-mi spăl dinții până la sânge”

O altă femeie care susține că a fost abuzată de Russell Brand a tipărit o carte în care a descris traumele prin care a trecut. Jordan Martin, care a avut o relație de 6 luni cu actorul de comedie, susține în cartea ei că Brand a agresat-o sexual și a umilit-o.

La un moment dat, susține femeia în cartea ei - kNot: Entanglement with a Celebrity: a memoir by a woman - Russell Brand a forțat-o să-și spele dinții până i-au sângerat gingiile. Jordan Martin spune că era în obiceiul actorului să „forțeze limitele, pentru a controla alți oameni cu scopul de a-și îndeplini perversiunile personale , de dragul dominației”.

Russell Brand a fost căsătorit cu Katy Perry , între anii 2010-2012. În 2017 s-a căsătorit cu Laura Gallacher, cu care are doi copii.

