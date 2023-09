Russell Brand, fostul soț al lui Katy Perry, acuzat de fapte scandaloase, inclusiv cu minore. ”M-a forțat să...

Russel Brand este acuzat de viol, agresiune sexuală și abuz emoțional de către patru femei, una dintre acestea dezvăluind că avea doar 16 ani la acea vreme.

Acuzațiile apar într-un articol în The Times și au fost discutate în cadrul unei emisiuni pe Channel 4. Femeile în cauză au fost abuzate, conform sursele menționate mai sus, între anii 2006 și 2013.

Una dintre victime a dezvăluit că Russel Brand a violat-o pe un perete, la casa lui din Los Angeles, apoi și-a cerut scuze prin mesaje: ”Când o fată spune nu înseamnă nu”.

O a doua femeie povestește că Brand a agresat-o sexual când ea avea 16 și era la școală, iar el avea 31 de ani. Aceasta a zis că a fost nevoită să-l lovească în stomac cu pumnul după ce el a forțat-o să facă sex oral.

A treia victimă spune că Brand a amenințat-o că o târăște prin tribunale dacă spune cuiva că a abuzat-o sexual, în timp ce lucra cu el la Los Angeles.

Seria dezvăluirilor continuă cu acuzații dintre cele mai scandaloase, inclusiv că Brand a forțat o femeie să își perieze dinții atât de violent încât să-i sângereze gingiile atfel încât el să simtă gustul ei de ”anonimă”.

Brand a răspuns deja publicației, spunând că ”respinde toate aceste acuzații grave”.

”Așa cum am scris în cartea mea, am avut o perioadă în care am fost promiscuu. În timpul acestei perioade de promiscuitate, relațiile pe care le-am avut au fost întotdeauna consensuale. Am fost transparent în privința lor, poate prea transparent și așa sunt și acum.

Și să văd această transparență metastazând în ceva criminal mă face să mă întreb ce se pune la cale”.

Foto: Profimedia