S-a aflat adevărul! Oana Roman a dezvăluit motivul despărțirii de Marius Elisei

În urma cu câteva luni, Oana Roman și Marius Elisei au pus capăt definitiv relației lor de 10 ani. Iar acum, în cadrul unui podcast, vedeta a dezvăluit motivul care a dus la ruptura dintre ea și fostul soț.

Oana Roman (46 de ani) și Marius Elisei (36 de ani) au avut o relație destul de tumultoasa de-a lungul timpului. Cei doi s-au căsătorit în 2014, zi în care au făcut și botezul fiicei lor, Isabela, iar în 2021 au divorțat. La șase luni după despărțire, cei doi au hotărât să-și mai dea o șansă, fără a oficializa din nou relația la starea civilă, însă în 2023 au decis să meargă din nou pe drumuri separate.

Desi și-au aruncat vorbe dure după despărțire, Oana Roman a mărturisit că încă ține la fostul ei soț și că acest lucru nu se va schimba, întrucât este tatăl copilului ei:

„O să-l iubesc toată viața pentru că este tatăl copilului meu și-am să-l iubesc și am să-l respect toată viața, dar…”.

Până în prezent, vedeta nu a dezvăluit motivul separării de Marius Elisei, însă, invitată în cadrul podcastului lui Jorge, Oana a mărturisit că gelozia acestuia a dus la ruptura între ei:

„Era foarte gelos și a trebuit să pun punct mai ales din cauza asta. Ideea este că eu am ieșit și am spus "gata, hai să încheiem, pace, eu îmi cer scuze dacă am greșit, punem punct" și de acum încolo trebuie să facem în așa fel încât acest copil să aibă timp de calitate și cu mine, și cu el”, a spus Oana Roman.

Sursă foto: Instagram

