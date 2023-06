S-a aflat motivul despărțirii dintre Flavius Nedelea și Anamaria Prodan! Ce a dus la ruptura dintre cei doi

După divorțul de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan luase o pauza de la viața amoroasă, până să-l întâlnească pe Flavius Nedelea. Cei doi au format un cuplu timp de câteva luni, însă, în cele din urmă au decis să meargă pe drumuri separate. Deși inițial niciunul nu a abordat subiectul despărțirii, omul de afaceri a dezvăluit recent adevărul legat de separarea lor.

La momentul despărțirii, Anamaria Prodan și Flavius Nedelea au dat vestea pe rețelele sociale, explicând că vor rămâne în relații de prietenie. Până de curând, cei doi nu au oferit detalii despre motivele care au dus la separare, însă recent, Flavius Nedelea a dezvăluit că decizia a fost una de comun acord, luata în urmă unei discuții amiabile.

În ciuda despărțirii, omul de afaceri are o în continuare o părere bună despre fosta parteneră, la adresa căreia are numai cuvinte de laudă:

„Nu știu dacă mă regretă sau nu. Știu că am rămas într-o relație de prietenie foarte frumoasă, sinceră. Suntem foarte buni prieteni. Ruptura nu a venit dintr-un comportament deviant al unuia dintre noi. Nu a existat înșelat sau certuri. Am căzut de comun acord că așa este mai bine. Am avut anumite motive personale amândoi, pe care le-am discutat și am considerat că este mai bine așa”, a spus Flavius Nedelea, potrivit Libertatea.

„După cum ați văzut, și despărțirea a fost una amiabilă, frumoasă, fără certuri, normal și omenesc, așa cum ar trebuie să procedeze toată lumea. Din punctul meu de vedere, doamna Prodan este o femeie în adevăratul sens al cuvântului. Acum depinde de la om la om ce înseamnă o femeie puternică, dar este într-adevăr puternică. Nu mai sunt șanse să ne așezăm la aceeași masă”, a mai adăugat acesta.

