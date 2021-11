S-a căsătorit cu un bărbat gay, iar acum au împreună doi copii. “Am sperat că totul va fi bine”

Brynn Embley, 35 de ani, din SUA s-a căsătorit cu Matthew Neilson, de 33 de ani, în 2017, deși știa că bărbatul este homosexual. Cuplul are acum doi copii.

Citește și De ce nu ar trebui să ratezi înscrierea la noul sezon Survivor?

O mamă susține că este căsătorită și fericită cu soțul ei gay și că își mențin relația pe drumul cel bun discutând în fiecare săptămână despre viața lor sexuală.

Brynn Embley, în vârstă de 35 de ani, se descrie drept heterosexuală, în timp ce soțul ei, Matthew Neilson, în vârstă de 33 de ani, se identifică ca fiind gay sau pansexual.

Matthew spune că este „mai atras de bărbați decât de femei”, dar că a avut relații cu ambele sexe înainte de a se căsători cu Brynn. Acesta a recunoscut, de asemenea, că nu a făcut niciodată sex cu nimeni, înainte de a se căsători.

Brynn și Matthew sunt ambii membri ai Bisericii lui Isus Hristos și ai Sfinților din Zilele din Urmă – o religie care nu tolerează relațiile între partenerii de același sex.

Deși Brynn a recunoscut că uneori se simte nesigură, ea simte că relația ei este mai puternică, deoarece nu este concentrată pe chimia fizică. Pentru a se asigura totuși că totul funcționează bine, cei doi au o zi săptămânal în care discută despre viața lor intimă.

“Am sperat de la început că totul va fi bine”, spune Brynn, potrivit dailystar.co.uk. “Cred că mulți oameni sunt homosexuali, bi, pan sau au alte orientări, dar le e greu să recunoască. Multe dintre relațiile mele anterioare se învârteau în jurul acelei atracții chimice. Cred că plăcerea și potrivirea cu o persoană sunt mult mai esențiale pentru o relație pe termen lung”, a mai adăugat aceasta.

Despre relația lor, Matthew spune: „Deși eram mai atras de bărbați, în general, au existat câteva femei de care am fost cu adevărat atras. Am avut o motivație puternică de a încerca din greu să funcționeze relațiile cu o femeie, astfel încât să nu fiu nevoit să fiu singur și să fiu celibat pentru tot restul vieții. Am auzit bărbați gay spunând că nici măcar nu își pot imagina că încearcă să facă sex cu o femeie, dar eu nu m-am simțit niciodată așa. Ne place să facem sex și să fim împreună, ceea ce este grozav”.