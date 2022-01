S-a făcut remarcat la tv, dar acum șochează cu aspectul său. Starul de reality show care a ajuns la 47 kg

Joey Turner este unul dintre cele mai populare staruri de reality show din Marea Britanie. A debutat în emsiunea “The Only Way is Essex”, acolo unde s-a făcut rapid remarcat prin primsa comentariilor sale acide la adresa celorlalți participanți.

În vârstă de 20 de ani, tânărul pare că ar suferi de anorexie în cele mai recente imagini apărute pe rețelele de socializare. Joey Turner este practic piele și os, iar fanii i-au semnalat acest lucru.

“Joey, cu toate intențiile bune îți pun că arăți rău, îngerașule. Te rog, apelează la ajutor profesionist”, i-a scris o fană.

Starul de reality show nu a fost impresionat de rugămințile fanilor. “Eu nu sunt un etalon pentru voi. Oricum, aș vrea să le spun celor care își fac griji pentru mine că sunt ok”.

“Nu îmi pasă de aceste comentarii, pentru că acești oameni nu știu nimic despre mine, despre dieta, metabolismul sau istoricul meu medical. Sunt doar un student de 20 de ani, nu mai apar la tv. Cântăresc 47 de kg (la 1.80 m), dar nu mă cântăresc. Nu îmi pasă câte kilograme am. Sunt slab, nu am ce face. Nu am de gând să îmi cer scuze pentru asta!”, a spus Turner.