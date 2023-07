S-a stabilit data pentru concertul Coldplay din București! Când are loc concertul considerat senzația anului 2024 

Coldplay anunță datele europene 2024! Trupa confirmă a treia parte a turneului european, cu showuri de stadion ce vor atinge noi recorduri, și concerte în premieră în București, Atena și Helsinki.

“Cel mai impresionant show live al tuturor timpurilor” -The Times

"De-a dreptul uluitor" -The Guardian “O aventură fantastică” - NME





“Mai bine de atât nici că s-ar putea" - London Evening Standard





După succesul extraordinar al turneului European Coldplay din vara aceasta – ce a culminat seara trecută cu al patrulea show la Amsterdam – trupa a anunțat astăzi a treia parte a turneului Music Of The Spheres World Tour, cu date programate în Europa în lunile iunie, iulie și august 2024.





Pe lista concertelor sunt incluse și primele showuri ale trupei în România, Grecia și Finlanda, precum și primul show la Roma de la concertul din 2003 și prima vizită în Budapesta după evenimentul din 2008.



Fanii care doresc să aibă primii acces la bilete se pot înregistra acum la presale – care va începe marți, 25 iulie – pe Coldplay.com.

De asemenea, pentru evenimentul de la București, pe site va fi disponibilă și o campanie de presale destinată clienților BCR.

Campania de presale pentru București va începe la ora 09:00, precum și pentru Atena, Budapesta, Lyon, Roma și Helsinki, și la 10:00 pentru Düsseldorf, Munich, Viena și Dublin.





Vânzarea pentru publicul general începe vineri, 28 iulie, la 10:00 pentru toate orașele.

De la primul concert al turneului, “Music Of The Spheres World Tour” ce a avut loc în martie 2022, Coldplay a vândut peste 7.5 milioane de bilete – cea mai mare cifră de vânzări a unui turneu în ultimii doi ani. Turneul a primit review-uri pozitive atât de la fani, cât și de la critici și a primit titlul de “Favourite Touring Artist” în cadrul premiilor AMA din 2022, precum și titlul de “Turneul Anului”, oferit de iHeartRadio Awards în 2023.

Luna trecută, un raport al Institutului de Tehnologie din Massachusetts a dezvăluit că acest turneu Coldplay a produs până acum cu 47% mai puține emisii de CO2 decât turneul precedent din 2016/ 2017 (în urma unei comparații de la show la show) și că până în prezent au fost plantați deja 5 milioane de copaci în toata lumea (câte un copac pentru fiecare participant la concertele trupei).

Evenimentul de la București, ce va avea loc pe 12 iunie 2024, la Arena Națională, este organizat de Emagic și Live Nation și e sustinut de BCR si Mastercard.





Datele turneului European:

IUNIE 2024

8: Atena – Stadionul Olimpic

12: București - Arena Națională

16: Budapesta - Puskás Aréna

22: Lyon – Stadionul Groupama

23: Lyon – Stadionul Groupama





IULIE 2024

12: Roma - Stadio Olimpico

13: Roma - Stadio Olimpico

20: Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena

21: Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena

28: Helsinki - Olympiastadion





AUGUST 2024

15: Munich - Olympiastadion

17: Munich - Olympiastadion

21: Viena - Ernst-Happel-Stadion

22: Viena - Ernst-Happel-Stadion

29: Dublin - Croke Park

30: Dublin - Croke Park

Coldplay au confirmat de asemenea că vor pune la dispoziția publicului, la o dată ulterioară, un număr limitat de bilete Infinity Tickets. Coldplay va lansa Infinity Tickets pentru fiecare concert, din dorința de a se asigura că prețurile biletelor pentru evenimentele din cadrul turneului Music Of The Spheres World Tour sunt accesibile pentru fani. Infinity Tickets vor costa aproximativ 20 EURO. Comenzile pentru aceste bilete vor fi restricționate la 2 bucăți per fan și se vor putea cumpăra doar în pereche de două locuri (situate unul lângă altul).

DHL este Partenerul Logistic Oficial al turneului Music Of The Spheres World Tour, susținând trupa în misiunea ei de a reduce emisiile directe ale turneului cu 50%.





TOATE DATELE TURNEULUI MUSIC OF THE SPHERES WORLD TOUR:





SEPTEMBRIE 2023

20: Seattle, WA - Lumen Field (Support: H.E.R. + 070 Shake) SOLD OUT

22: Vancouver, BC - BC Place (Support: H.E.R. + 070 Shake) SOLD OUT

23: Vancouver, BC - BC Place (Support: H.E.R. + 070 Shake) SOLD OUT

27: San Diego, CA - Snapdragon Stadium (Support: H.E.R. + 070 Shake) SOLD OUT

28: San Diego, CA - Snapdragon Stadium (Support: H.E.R. + 070 Shake) SOLD OUT

30: Los Angeles, CA - Rose Bowl (Support: H.E.R. + 070 Shake) SOLD OUT





OCTOMBRIE 2023

1: Los Angeles, CA - Rose Bowl (Support: H.E.R. + 070 Shake) SOLD OUT





NOIEMBRIE 2023

6: Tokyo - Tokyo Dome (Support: Yoasobi) SOLD OUT

7: Tokyo - Tokyo Dome (Support: Yoasobi) SOLD OUT

11: Kaohsiung - Kaohsiung National Stadium (Support: Accusefive) SOLD OUT

12: Kaohsiung - Kaohsiung National Stadium (Support: Accusefive) SOLD OUT

15: Jakarta - Gelora Bung Karno Stadium (Support: Rahmani Astrini) SOLD OUT

18: Perth - Optus Stadium (Support: Amy Shark, Thelma Plum) SOLD OUT

19: Perth - Optus Stadium (Support: Tash Sultana, Thelma Plum) SOLD OUT

22: Kuala Lumpur - National Stadium Bukit Jalil (Support: Bunga) SOLD OUT

IANUARIE 2024

19: Manila -Philippine Arena (Support: TBA) SOLD OUT

20: Manila -Philippine Arena (Support: TBA) SOLD OUT

23: Singapore - Singapore National Stadium (Support: TBA) SOLD OUT

24: Singapore - Singapore National Stadium (Support: TBA) SOLD OUT

26: Singapore - Singapore National Stadium (Support: TBA) SOLD OUT

27: Singapore - Singapore National Stadium (Support: TBA) SOLD OUT

30: Singapore - Singapore National Stadium (Support: TBA) SOLD OUT

31: Singapore - Singapore National Stadium (Support: TBA) SOLD OUT





FEBRUARIE 2024

03: Bangkok - Rajamangala National Stadium (Support: TBA) SOLD OUT

04: Bangkok - Rajamangala National Stadium (Support: TBA) DATA EXTRA





IUNIE 2024

8: Athena – Stadionul Olimpic

12: București - Arena Națională

16: Budapest - Puskás Aréna

22: Lyon - Groupama Stadium

23: Lyon - Groupama Stadium

IULIE 2024

12: Roma - Stadio Olimpico

13: Roma - Stadio Olimpico

20: Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena

21: Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena

28: Helsinki - Olympiastadion





AUGUST 2024

15: Munich - Olympiastadion

17: Munich - Olympiastadion

21: Viena - Ernst-Happel-Stadion

22: Viena - Ernst-Happel-Stadion

29: Dublin - Croke Park

30: Dublin - Croke Park FOTO: SHUTTERSTOCK