Sabina Lisievici și-a prezentat filmul la Marche du film de la Cannes

Kingdom of Judas, filmul de lungmetraj de debut al Sabinei Lisievici, a fost prezentat de curând, la Marche du film de la Cannes. Experiența regizoarei și actriței din România nu a fost una lipsită de peripeții.

”Călătoria noastră la Cannes a fost cu adevărat o aventură. Într-una din zile, plecam de la Palais des Festivals, cu un Uber pentru a merge la apartamentul unde eram cazate și, într-o intersecție, șoferul a mers înainte fără să se asigure, lovind în plin un autobuz în partea din lateral. Din fericire, accidentul nu a fost foarte grav, nu a fost nimeni rănit, însă șocul a fost destul de puternic. În acel moment, ne-a fost teamă că ar putea fi ultimele noastre clipe din viață: într-un Uber pe Riviera Franceză, în timp ce ne promovam filmul la Cannes. Și apoi, gândul că ce s-ar fi în tâmplat, dacă era un accident fatal? Munca noastră (și a întregii echipe) de trei ani ar fi rămas neterminată? Nu ne-am fi dorit ca drumul filmului Kingdom of Judas să se încheie așa abrupt... Dar experiența asta ne-a motivat parcă și mai mult să ducem proiectul nostru de suflet la capăt și să îl promovăm așa cum merită, pentru că este într-adevăr un film ce merită să fie văzut și promovat atât la nivel național, cât și internațional”, mărturisește Sabina Lisievici.

Kingdom of Judas este filmul de lungmetraj de debut al Sabinei Lisievici, film în care este producător, scenarist, regizor și actriță. Pelicula este o dramă psihologică, un film plin de suspans, în care acțiunea se petrece într-un ritm alert, asemenea filmelor americane, în care amprenta regizorală este bine definită.

Filmul spune povestea Annei (rol jucat de Sabina Lisievici), care trece prin experiența tragică a sinuciderii surorii ei Maria (în interpretarea Oanei Cârmaciu) și dezvoltă o obsesie în a găsi vinovatul pentru moartea acesteia. Spectatorii vor putea urmări traseul psihologic al Annei într-o poveste ce se dezvoltă pe mai multe planuri, cu mult suspans ce va ne va ține cu sufletul la gură.

”La Cannes, am avut ocazia să prezentăm filmul multor oameni din industria cinematografiei, iar feedback-ul a fost foarte bun. Am avut șansa de a fi prezente la standul României, organizat de Creative Romanian Filmmakers, și acolo am putut ține întâlniri în vederea viitoarelor colaborări și am avut onoarea să prezentăm filmul și totodată să ne reprezentăm cu mândrie țara. Am inițiat colaborări, ceea ce este minunat, și ne-am bucurat să cunoaștem mulți oameni din domeniu, cu care poate vom avea ocazia să realizăm proiecte frumoase în viitor.

A fost o călătorie intensă, am muncit, ne-am distrat, și ne-am bucurat totodată de locuri frumoase. Aș spune că ne-am îndrăgostit de Cannes”, mai spune actrița.

Kingdom of Judas nu a fost singurul proiect cu care românca noastră s-a prezentat la Cannes. Sabina Lisievici a adus în fața specialiștilor din industrie și filmul său de scurt metraj În așteptare, lansat în anul 2022, după ce a fost prezentat în circuitul festivalier și premiat în mai multe țări din Europa, Rusia și SUA. În așteptare este inspirat de povestea reală a mamei Sabinei, o poveste de dragoste emoționantă ce lasă spectatorul cu întrebări profunde despre destin, despre circumstanțele care ne pot altera cursul vieții și puterea de a alege fericirea.