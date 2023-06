”Sam Smith a sărit de pe scenă și nimeni nu l-a prins”. Video-ul amuzant cu care artistul a devenit viral

Sam Smith este, în aceste momente, trending pe Twitter după ce un clip dezastruos cu un bărbat sărind de pe scenă peste spectatori s-a viralizat.

Cântărețul de 31 de ani a devenit viral după ce un utilizator a postat pe Twitter un clip în care cineva sare în mulțime, alături de comentariul ”Sam Smith a sărit pe telespectatori și nimeni nu l-a prins”.

Cu toate acestea, adevărul a ieșit repede la lumină. Cel pe care lumea îl credea Sam Smith era un bărbat oarecare, costumat în țestoasă ninja, care s-a aruncat în mulțime în timpul unui concert Vanilla Ice din Oregon, Statele Unite.

Fanii s-au grăbit să comenteze: ”Sfidez pe oricine care face mișto de tipul care nu e Sam Smith să-și arate corpul perfect. Sam se bucură de viață la maximum. Și este plătit pentru asta și adorat pentru asta. Nu aveți decât să fiți geloși”.

”Dacă credeți că acesta e Sam Smith, data viitoare vă rog să vă folosiți creierul”, a scris alt admirator.



”Oameni buni, google e gratuit”.



Sam Smith trying to crowd surf with Jim Ross and Jerry Lawler on commentary ???? pic.twitter.com/VHO6UKdrJd