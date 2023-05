Sandip Brahamin, primele declarații după ce a câștigat premiul de originalitate în sezonul 13

Patru concurenți talentați au fost în cursa pentru premiul de originalitate în valoare de 10.000 de euro, iar publicul a ales câștigătorul: Sandip Brahamin. Iată ce a declarat dansatorul imediat după aflarea verdictului!

Sandip Brahamin are 22 de ani și vine din India. Talentul lui Sandip este dansul și l-a descoperit în copilărie, când un grup de bătrâni de la el din sat l-au pus să danseze. Numește această pasiune: viața lui, meditația lui, aerul sufletului său. Nu are studii în acest sens, ci este complet autodidact. Specialitatea lui este “popping” și, în mod natural, idolul său este Michael Jackson.

Deși nu a reușit să câștige Finala Românii au talent, Sandip nu a plecat oricum acasă, ci cu un premiu de originalitate în valoare de 10.000 de euro. Imediat după ce a aflat verdictul telespectatorilor, dansatorul a făcut o serie de declarații emoționante:

„Sunt foarte bine acum! Nu îmi vine să cred că am câștigat premiul de originalitate, nu mă așteptam sub nicio formă.. a fost visul meu. Toți oamenii au o energie incredibilă, oamenii din România au o energie cum nu am mai văzut. Ne vom vedea curând, evident, pe scenă!”, a spus el pentru PROTV.RO.

